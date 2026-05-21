Stellantis prévoit neuf véhicules nord-américains à moins de 55 000 $ d’ici 2030

Stellantis affirme que son plan quinquennal FaSTLAne 2030 priorisera les marques clés, les véhicules plus abordables et une meilleure utilisation des usines.

Stellantis prévoit neuf véhicules nord-américains dont le prix sera inférieur à 40 000 $ US (55 000 $ CAN) d’ici 2030.

Jeep, Ram, Peugeot, Fiat et Pro One recevront la majorité des investissements en produits.

L’objectif d’utilisation de la capacité en Amérique du Nord est fixé à 80 % d’ici 2030.

Stellantis prépare une importante offensive de nouveaux produits en Amérique du Nord, partiellement axée sur des véhicules plus abordables, avec neuf modèles prévus dont le prix de départ devrait être inférieur à 40 000 $ US, soit 55 000 $ CAN, d’ici 2030.

Deux de ces véhicules viseront un prix inférieur à 30 000 $ US (41 500 $ CAN), ce qui souligne une attention accrue portée à l’accessibilité alors que les prix de transaction toujours plus élevés mettent les acheteurs à revenu moyen et les acheteurs d’entrée de gamme sous pression.

Le plan fait partie de FaSTLAne 2030, une stratégie quinquennale dirigée par le chef de la direction Antonio Filosa et présentée aux investisseurs le 21 mai. Stellantis a indiqué que le programme comprend environ 70 milliards de dollars US d’investissements mondiaux d’ici 2030.

Jeep, Ram, Peugeot, Fiat et la division commerciale Pro One devraient recevoir 70 % des investissements liés aux marques et aux produits. Stellantis vise une croissance des revenus de 25 % en Amérique du Nord, ainsi que des marges de bénéfice d’exploitation ajusté de huit à 10 %. Le constructeur automobile souhaite également augmenter son volume régional de 35 % et lancer 11 véhicules entièrement nouveaux. L’efficacité manufacturière constitue un autre objectif central. Stellantis prévoit qu’une hausse de la production aux États-Unis permettra de faire grimper le taux d’utilisation de la capacité en Amérique du Nord à 80 % d’ici 2030.

En Europe, l’entreprise prévoit faire passer l’utilisation des usines de 60 % à 80 % tout en réduisant la capacité annuelle de 800 000 unités. Le plan comprend également des efforts visant à utiliser la capacité excédentaire des usines par l’entremise de la fabrication sous contrat. On ignore quel constructeur automobile sera retenu, mais une entreprise chinoise semble probable.

Stellantis a indiqué que plus de la moitié du volume mondial sera construite sur trois plateformes d’ici 2030. L’une d’elles, STLA One, vise à accroître les composantes communes et à améliorer la compétitivité à travers les différentes gammes de véhicules.

Stellantis prévoit investir plus de 27 milliards de dollars US dans les plateformes mondiales, les groupes motopropulseurs et les nouvelles technologies. Le montant réel, soit 24 milliards d’euros, fait partie d’un plan plus vaste de 60 milliards d’euros.

L’entreprise a présenté sa stratégie autour de six priorités : une gestion de marque plus rigoureuse, des investissements technologiques ciblés, des partenariats, l’optimisation manufacturière, une discipline d’exécution et une plus grande autonomie régionale.

Source: Automotive News