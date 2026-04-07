Des sources affirment que General Motors prépare une berline Buick pour l’Amérique du Nord

Le constructeur aurait commencé à chercher des fournisseurs aux États-Unis pour les pièces d’une future berline Buick.

Ce modèle devrait partager sa plateforme avec la prochaine Cadillac CT5 et la Chevrolet Camaro.

Il s’agirait de la première berline Buick en Amérique du Nord depuis que la Regal a été abandonnée en 2020.

Les rumeurs selon lesquelles une nouvelle berline Buick pour l’Amérique du Nord est en préparation gagnent en crédibilité, maintenant qu’un fournisseur a confirmé anonymement à Automotive News que General Motors recherche des entreprises pour fabriquer des pièces pour un tel modèle.

En effet, le plus grand constructeur automobile américain aurait commencé le processus de recherche de fournisseurs pour les composants clés de ce futur véhicule, qui pourrait entrer en production à la fin de 2027.

Cette date n’a pas été confirmée, mais il s’agit de la période à laquelle la prochaine Cadillac CT5 est attendue, et la nouvelle berline Buick va probablement partager la même plateforme et la même usine d’assemblage.

Cela signifie qu’une future berline Buick pourrait être fabriquée à Lansing, au Michigan, où les Cadillac CT4 et CT5 sont actuellement produites. La plus petite des deux Cadillac ne reviendra pas après la fin de sa génération actuelle plus tard cette année, ce qui libérerait de la capacité de production pour Buick.

Bien que Buick, la plus ancienne marque automobile américaine survivante, ait été connue pour ses grandes et confortables berlines pendant des décennies, elle n’a proposé que des VUS à ses acheteurs américains et canadiens depuis que la Regal (basée sur une plateforme Opel) a été retirée après l’année-modèle 2020.

Aucun détail n’est connu sur la future berline, mais un concept dévoilé en août pourrait inspirer son design.

En effet, l’Electra Orbit est un concept de berline qui s’inspire des modèles des années 1950 de la marque ainsi que des jets de l’ère spatiale. Cette berline profilée présente un avant arrondi et une ligne de toit fuyante qui se termine en pointe à l’arrière.

Ce concept est radicalement différent des berlines Buick actuelles vendues en Chine, ce qui pourrait suggérer qu’un nouveau langage de design est en préparation.

Alors que l’usine Lansing Grand River devait passer à la production de véhicules électriques il y a quelques années, l’évolution des conditions du marché et la chute des ventes de VÉ ont conduit GM à reconsidérer son offensive d’électrification, ce qui laisse la porte ouverte à des motorisations électriques et à combustion pour la future berline Buick.

Fait intéressant, une nouvelle Chevrolet Camaro devrait également être construite sur la même plateforme et dans la même usine, mais les rumeurs disent qu’il pourrait aussi s’agir d’une berline. Cela signifie que les trois divisions de voitures particulières de la compagnie pourraient avoir leurs propres berlines issues d’une base commune.

Les berlines dans leur ensemble déclinent en popularité depuis des décennies, ce qui a incité General Motors à presque abandonner le segment il y a quelques années, ne conservant que deux berlines Cadillac dans son portefeuille.

Le retour de ce type de carrosserie sous les bannières Buick et Chevrolet marquerait un revirement de cette stratégie. Si elles s’avèrent fructueuses, ces nouvelles berlines pourraient également amener d’autres constructeurs, tels que Ford, Lincoln et Chrysler, à ramener des berlines dans leurs propres gammes.

Source : Automotive News