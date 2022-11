Consumer Reports retire la Ford Mustang Mach-E de sa liste de recommandations

Sa fiabilité en baisse est en cause.

La qualité de Ford a souffert au cours des dernières années.

Il y a moins de deux semaines, Consumer Reports (CR) a publié ses marques et modèles les plus fiables. Ford est arrivé en 19e position sur 24 marques. Parmi les véhicules qui ont suscité diverses plaintes de la part du constructeur, la Mustang Mach-E en a reçu suffisamment pour voir son classement chuter.

Parmi les nombreux problèmes signalés, les propriétaires de Ford Mustang Mach-E ont souligné un écran d’affichage défectueux qui se figeait, des problèmes avec le système de charge, des problèmes électriques et des erreurs. Enfin, un certain nombre de propriétaires ont même rencontré des défaillances des éléments de la batterie.

Ces plaintes étaient suffisamment nombreuses et importantes pour inciter Consumer Reports à retirer la Mustang Mach-E de sa liste de véhicules recommandés. Cette rétrogradation fait de la Mach-E le seul VE non recommandé disponible à la vente à l’état neuf. Ford a répondu au classement de CR par la déclaration suivante :

« Nous écoutons tous les commentaires des clients, y compris ceux des Consumer Reports et les préoccupations soulevées par les clients. Les résultats de l’enquête concernaient une population de véhicules au début du lancement de ces véhicules et ces préoccupations ont depuis été traitées. »

Au total, six véhicules ont été retirés des bonnes grâces de CR dans la dernière version, dont le Ford Bronco Sport. Deux produits Hyundai, le Kona et l’Elantra ont également été rétrogradés. La Nissan Sentra et la Toyota Tundra occupent les deux dernières places.