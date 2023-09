Chrysler Pacifica 2024 : Une étape importante pour 40 ans d’excellence dans le domaine des mini-fourgonnettes et un aperçu d’un avenir électrifié

La Chrysler Pacifica 2024 célèbre ses 40 ans tout en ouvrant la voie à l’électrique.

Chrysler marque les 40 ans des monospaces avec la Pacifica 2024 et la Pacifica hybride rechargeable.

Plus de 15 millions d’exemplaires vendus et 117 innovations, dont le seul hybride rechargeable du segment.

La marque dévoile une feuille de route pour une gamme entièrement électrique d’ici 2028, en commençant par la Pacifica.

Pour célébrer quatre décennies d’innovation et d’ingénierie axée sur la famille, Chrysler a donné le coup d’envoi de la production de ses monospaces Pacifica et Pacifica hybride rechargeable 2024. Cette étape importante ne commémore pas seulement la riche histoire de Chrysler dans ce segment, mais trace également la voie vers un avenir électrifié.

Au-delà de 2024 : Une feuille de route électrifiée

Lorsque le Plymouth Voyager est sorti de l’usine d’assemblage canadienne de Windsor en 1983, Chrysler n’a pas seulement lancé un nouveau véhicule, il a créé un tout nouveau segment automobile. Aujourd’hui, plus de 15 millions de monospaces plus tard, Stellantis, la société mère de Chrysler, reste un symbole durable de la mobilité familiale en Amérique du Nord.

L’engagement de la marque en faveur de l’innovation est évident dans les 117 caractéristiques révolutionnaires qu’elle a introduites au cours des 40 dernières années. Il ne s’agit pas de simples retouches, mais de révolutions qui ont considérablement amélioré l’expérience des conducteurs et des passagers. Des équipements tels que le système de sièges Stow ‘n Go, le système de divertissement Uconnect Theatre et les doubles portes coulissantes mains libres ont fait du monospace Chrysler un produit de base pour les familles actives.

Récemment, Chrysler a célébré une étape importante : la production de la 100 000e Pacifica hybride rechargeable. Ce véhicule est le seul hybride rechargeable du segment des monospaces, ce qui en fait un choix de premier plan pour les consommateurs soucieux de l’environnement. Ce véhicule est même éligible à une prime fédérale de 5 000 dollars pour l’achat d’un véhicule électrique, ainsi qu’à d’éventuelles primes provinciales ou territoriales.

Chrysler lance également les Pacifica 2024 et Pacifica Plug-in Hybrid avec une série de nouvelles caractéristiques. Le modèle haut de gamme Pacifica Pinnacle est doté d’un nouvel intérieur sépia et de deux couleurs extérieures attrayantes : Red Hot et Baltic Grey : Red Hot et Baltic Grey. La gamme Pacifica Plug-in Hybrid comprendra deux éditions : Select et Pinnacle. Pour ceux qui en veulent un peu plus, il existe des ensembles optionnels tels que S Appearance, Premium S Appearance et Road Tripper.

Mais la vision de Chrysler va bien au-delà de cette année ou de la suivante. L’entreprise prévoit de lancer son premier véhicule entièrement électrique d’ici 2025, avec pour objectif une gamme entièrement électrique d’ici 2028. Le monospace, qui est à l’origine de cette aventure, continuera à jouer un rôle central dans l’avenir électrifié de Chrysler.