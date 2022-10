Chevrolet dévoile le Trax 2024

Le constructeur au nœud papillon aurait pu se contenter du Trailblazer pour répondre aux besoins des conducteurs à petits budgets, avec le Trax qui n’était plus tout à fait dans le coup depuis quelques saisons. Mais, de nos jours, un constructeur n’a jamais assez de véhicules à vocation utilitaire apparemment.

Voilà certainement l’une des raisons qui a poussé la division américaine à ramener l’écusson Trax au sein de la gamme Chevrolet pour l’année-modèle 2024. Eh oui, le Trailblazer va poursuivre son chemin comme l’option plus « robuste », tandis que le Trax sera le véhicule tout indiqué pour s’attaquer à la ville, du moins si on se fie à la motricité de chaque modèle.

Le Trailblazer est exclusivement offert avec quatre roues motrices, tandis que le nouveau Trax sera uniquement une traction. Sous le capot, le Trax 2024 fait confiance au moteur 3-cylindres turbo de 1,2-litre, doté d’une puissance de 137 chevaux et un couple optimal de 162 lb-pi. L’unité à variation continue commercialisée la première année du Trailblazer sur nos routes a donc été abandonnée au profit d’une unité automatique à six rapports. La conduite risque d’être un brin plus dynamique avec cette unité.

Au Canada, Chevrolet Canada va commercialiser cinq niveaux de finition : LS, 1RS, LT, 2RS et ACTIV.

Les livrées LS et LT sont les moins expressives du lot avec un design extérieur plus sobre, des roues en acier de 17 pouces sur la LS et des jantes en aluminium de 17 pouces sur la LT. Sans surprise, l’écusson RS amène un peu de sportivité à la formule avec des grillages exclusifs et d’autres détails uniques, tandis que le niveau 1RS lui greffe des jantes de 18 pouces et le niveau 2RS grimpe à 19 pouces pour les jantes. Quant à l’option ACTIV, elle s’adresse clairement à une clientèle qui préfère être aperçue derrière le volant d’une version plus « aventurière » avec le chrome titane, la fausse plaque de protection arrière et les jantes exclusives à cette version d’un diamètre de 18 pouces.

Chevrolet s’amène également avec un véhicule au design plus moderne, le nouveau Trax qui n’est pas sans rappeler un certain Blazer avec sa devanture agressive et sa silhouette de VUS sport. D’ailleurs, pour ceux et celles qui s’inquiètent de la taille du véhicule, sachez que le Trax 2.0 est plus long, plus large avec un empattement plus long également. Résultat : ce sont les passagers qui en bénéficieront, à la deuxième rangée de sièges du moins! Les ingénieurs ont également bonifié le volume disponible dans le coffre.

L’habitacle fait place à une nouvelle planche de bord qui, selon les dires de Chevrolet, aurait été conçue pour donner une « impression de légèreté ». La planche de bord logée plus bas a l’avantage de ne pas nuire à la visibilité. Au centre de celle-ci, un écran tactile légèrement incliné vers le conducteur est juché par-dessus les buses de ventilation centrales. Si la taille de l’écran (en diagonale) est de huit pouces dans les livrées LS et 1RS, les autres ont plutôt droit à un écran central de 11 pouces en diagonale et un écran d’information derrière le volant d’une diagonale de huit pouces.

Notez également la présence des sièges avant, du volant et des rétroviseurs extérieurs, tous chauffants, livrés de série sur les livrées 1RS, 2RS et ACTIV, le modèle LT qui peut en être équipé via le carnet des options. Toutes les livrées héritent du démarreur à distance, à l’exception de la livrée LS. La climatisation automatique, le démarrage par bouton-poussoir et les ports USB supplémentaires aux sièges arrière sur les modèles se retrouvent à bord des livrées LT, 2RS et ACTIV.

Les premiers exemplaires du multisegment sont attendus au printemps prochain, tandis que le prix de départ de la version LS est de 21 699 $ avant les frais.