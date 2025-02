Chevrolet dévoile la Spark EUV au Moyen-Orient

La nouvelle Chevrolet Spark EUV entièrement électrique est ce dont GM a besoin pour contrer la concurrence des Coréens.

Chevrolet présente la Spark EUV 2026 à Dubaï.

La Spark EUV compacte offre un design branché, une technologie avancée et de nombreuses options de personnalisation.

Propulsée par un moteur de 75 kW, la Spark EUV offre une autonomie de 360 km NEDC.

Chevrolet a redonné vie au nom Spark en lançant la Spark EUV 2026 au Moyen-Orient. Ce crossover compact et plein de personnalité est un mélange entre le Nissan Cube, le Suzuki Jimny et la Fiat Panda. C’est précisément ce dont GM a besoin en Amérique du Nord pour couper l’herbe sous le pied de ses adversaires potentiels dans les catégories de véhicules électriques abordables.

Si le nom vous rappelle quelque chose, c’est parce qu’une voiture compacte à hayon portant le même nom et provenant de Corée a été proposée en 2013 avec un moteur à essence et en tant que véhicule électrique complet.

Jack Uppal, président et directeur général de General Motors Afrique et Moyen-Orient, a souligné l’accessibilité du véhicule et les possibilités de personnalisation. « La Chevrolet Spark EUV est positionnée pour favoriser l’adoption des véhicules électriques au Moyen-Orient », a déclaré M. Uppal. « Elle offre aux clients la possibilité de personnaliser leur véhicule et de se l’approprier.

La Chevrolet Spark EUV 2026 se caractérise par un design compact, un toit bicolore et des jantes sportives de 16 pouces. Elle est disponible en six couleurs : Sea Blue avec un toit Polar White, Track Yellow, et Gentle Gray avec un toit Star Twinkle Black. Chevrolet propose une série d’options de personnalisation, notamment des effets de sol, des marchepieds d’assistance et des boîtes de rangement, pour répondre aux besoins des conducteurs qui souhaitent un look personnalisé.

À l’intérieur, la Chevrolet Spark EUV 2026 peut accueillir quatre personnes et jusqu’à 428 litres d’espace de chargement lorsque les sièges arrière sont dépliés. L’habitacle est équipé d’une sellerie en similicuir de qualité supérieure, beige ou noire, et d’un siège conducteur à 6 réglages électriques. Le tableau de bord intègre un écran tactile d’infodivertissement de 10,1 pouces aux côtés d’un combiné d’instruments numérique de 8,8 pouces. La compatibilité Apple CarPlay et Android Auto est également incluse.

La Spark EUV dispose d’une série de caractéristiques de sécurité de série, notamment une caméra à 360 degrés, des coussins gonflables frontaux et latéraux, ainsi que des capteurs de stationnement avant et arrière. Un système d’entrée sans clé et une fonction de démarrage mains libres ajoutent à la commodité, tandis que le régulateur de vitesse et les rétroviseurs rabattables électriquement améliorent le confort de conduite.



La Chevrolet Spark EUV 2026 est propulsée par un moteur électrique de 75 kW (101 ch) monté à l’avant et produisant un couple de 133 lb-pi. Sa batterie au lithium fer phosphate (LFP) de 42 kWh offre une autonomie estimée à 360 km selon les normes NEDC (298 km WLTP).

Les options de recharge sont les suivantes :

Niveau 1 (3,2 kW) : 16,5 heures pour une charge complète (20 %-100 %).

Niveau 2 (7 kW) : 7 heures pour une charge complète.

Chargement rapide DC (50 kW) : 30-80 % de charge en 35 minutes.

Chevrolet n’a pas encore annoncé les tarifs pour le marché du Moyen-Orient. La Baojun Yep Plus chinoise, sur laquelle elle est basée, se vend à environ 13 000 $ américains (18 400 $ canadiens). Il n’y a aucun espoir de la voir débarquer en Amérique du Nord, à moins que la nouvelle Kia EV4 ne remporte un franc succès.