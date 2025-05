Chery présente le robot humanoïde Mornine à ses concessionnaires, futurs représentants des ventes?

Chery mise sur le robot humanoïde Mornine pour séduire ses concessionnaires mondiaux et amorcer son virage vers la robotique.

Chery a dévoilé le robot Mornine lors d’un événement médiatique à Wuhu et au Salon de l’auto de Shanghai.

La division Aimoga dirigera les activités futures de l’entreprise au-delà de la fabrication automobile.

Des rabais ont été offerts aux concessionnaires pour l’achat de robots, mais aucune commande n’a encore été confirmée.

Le constructeur automobile chinois Chery a introduit son robot humanoïde Mornine durant un événement d’une semaine organisé pour les médias et les concessionnaires au Salon de l’auto de Shanghai et dans sa ville d’origine, Wuhu. Cette initiative s’inscrit dans sa volonté de percer le secteur de la robotique.

Plusieurs unités du robot Mornine ont été déployées tout au long de l’événement, interagissant avec plus de 3 000 participants. Les robots ont fourni des informations sur les caractéristiques des véhicules, effectué certaines tâches liées au service à la clientèle, et soutenu le lancement d’un nouveau VUS compact de la marque. L’événement comprenait aussi un test de collision en direct et des visites des usines d’assemblage locales de Chery.

Le président de Chery International, Zhang Guibing, a présenté le robot et sa division mère Aimoga comme des éléments clés du futur modèle d’affaires de l’entreprise. « Aimoga représente véritablement l’avenir de Chery », a-t-il déclaré lors d’un festival en plein air à Wuhu. Il a ajouté que la robotique humanoïde pourrait un jour surpasser l’activité automobile traditionnelle du constructeur.

Selon lui, le robot — vendu à un prix comparable à celui d’une voiture de tourisme — est conçu pour jouer un rôle à la fois personnel et professionnel, comme aider dans les tâches quotidiennes ou servir d’assistant dans une salle de montre. « Un assistant pour la maison, un autre pour le travail », a-t-il résumé.

Un rapport récent de Morgan Stanley estime que le marché des robots humanoïdes pourrait atteindre 50 000 milliards $ US d’ici 2050, remplaçant plus de 63 millions d’emplois à l’échelle mondiale. Chery cherche à s’inscrire dans cette tendance, emboîtant le pas à d’autres constructeurs qui misent sur la robotique comme moteur de croissance à long terme.

Chery a annoncé son intention de livrer 220 unités de Mornine à son réseau mondial de concessionnaires d’ici la fin de l’année. Ces robots sont dotés de caméras à vision panoramique, de mains articulées, de capacités de communication vocale et de mobilité. Un robot est actuellement à l’essai dans une concession en Malaisie.

Les concessionnaires ont été invités à commander le robot Mornine pour en faire des assistants de vente dans leurs salles d’exposition. Un rabais — dont le montant n’a pas été dévoilé — leur a été offert pour les inciter à passer à l’action. Certains se sont toutefois montrés hésitants face au prix. Un représentant espagnol a estimé le coût à environ 50 000 € (environ 78 000 $ CA) et a indiqué devoir analyser les chiffres plus précisément avant de se prononcer.

Lors de la cérémonie de clôture, les robots Mornine ont défilé en portant les drapeaux des pays représentés par les concessionnaires participants, mais aucune commande officielle n’a été confirmée sur place.