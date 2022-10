C’est officiel : Les véhicules zéro émissions seront les seuls permis en Europe dès 2035

La proposition a maintenant été acceptée par toutes les institutions nécessaires.

Ce plan interdira la vente de tout véhicule équipés d’un moteur à essence ou au diesel, incluant les hybrides et PHEV.

Les constructeurs à faible volume comme Lamborghini et Ferrari auront une année supplémentaire pour électrifier leur gamme.

La proposition d’interdiction européenne de la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion après 2035 a été officialisée avec l’approbation de toutes les institutions requises.

Cet accord, qui vise à réduire l’empreinte carbone de l’Union européenne, comprend également des objectifs plus stricts qui devront être atteints par les constructeurs automobiles en 2030.

En effet, les nouveaux véhicules vendus au début de la prochaine décennie devront émettre 55 % de CO2 en moins que les véhicules vendus en 2021. L’objectif précédent pour cette même période était une réduction de 37,5 %.

Contrairement à la plupart des propositions qui prévoient l’interdiction des véhicules à essence et au diesel, cet accord inclut également les véhicules hybrides et hybrides rechargeables.

Cela signifie que, dans un peu plus de treize ans, seuls les véhicules entièrement électriques et à hydrogène pourront être vendus dans l’Union européenne.

Sur l’insistance de certains États membres, une disposition relative aux carburants neutres en carbone a également été incluse dans le plan, ce qui permettra aux constructeurs automobiles tels que Porsche de continuer à développer cette technologie.

Étant donné qu’une transition complète vers l’énergie électrique nécessitera des investissements massifs de la part des constructeurs automobiles, tant en termes d’argent que de temps de développement, les constructeurs à faible volume, tels que Ferrari et Lamborghini, se sont vu accorder une prolongation d’un an pour la vente de véhicules équipés d’un moteur.

Les partisans de l’accord affirment que cela accélérera le passage de l’industrie à la propulsion électrique et ils pensent que de plus en plus de VÉ abordables seront ajoutés au fil du temps afin de permettre à chaque acheteur de trouver un véhicule électrique dans sa gamme de prix.

Pour appuyer cette idée, Volkswagen, Ford, Stellantis, Jaguar et Bentley se sont tous engagés à éliminer progressivement leurs véhicules à moteur à combustion avant la date limite.

D’un autre côté, les opposants au plan craignent que l’offre de VÉ abordables ne soit pas suffisante pour répondre à la demande, ce qui conduirait les gens à s’accrocher à leurs vieilles voitures. Ils affirment que cela pourrait en fait causer plus de pollution que si des véhicules à essence plus efficaces continuaient à être vendus.

L’Europe n’est pas le seul endroit où les moteurs à combustion ne seront plus les bienvenus après 2035, puisque la Californie a récemment adopté une interdiction similaire, qui devrait bientôt être suivie par 15 autres États américains.

