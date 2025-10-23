CarPlay sera progressivement éliminé de tous les futurs modèles GM, à commencer par l’Escalade IQ 2028

GM éliminera progressivement Apple CarPlay et Android Auto dans tous ses futurs véhicules électriques et à essence.

GM supprimera CarPlay et Android Auto des futurs véhicules électriques et à moteur à combustion.

Les nouveaux modèles s’appuieront sur le système d’infodivertissement interne de GM plutôt que sur les fonctions de projection de téléphone intelligent.

Le déploiement commencera avec l’Escalade IQ 2028 et s’étendra à Cadillac, Chevrolet, Buick et GMC.

General Motors prévoit d’éliminer progressivement Apple CarPlay et Android Auto dans tous ses futurs véhicules, y compris ceux à moteur à combustion interne — une étape supplémentaire dans la stratégie du constructeur, amorcée avec ses véhicules électriques en 2023.

La PDG Mary Barra a confirmé dans une entrevue que l’entreprise ne prendra plus en charge les systèmes de projection pour téléphones intelligents dans ses prochains modèles. « Nous avons pris la décision de prioriser nos véhicules électriques pendant cette période, et à mesure que nous avancerons, nous appliquerons cette approche à l’ensemble du portefeuille », a-t-elle déclaré.

L’entreprise entend mettre en œuvre cette transition graduellement, au fur et à mesure que de nouveaux véhicules ou des refontes majeures seront introduits. Barra a ajouté que les consommateurs doivent s’attendre à ce que ce changement s’applique également aux futurs modèles à essence.

Les dirigeants de GM ont indiqué que cette décision s’inscrit dans leur plan visant à adopter des systèmes d’infodivertissement entièrement internes. Le chef de produit Sterling Anderson a comparé cette approche à la suppression du lecteur de disque par Apple, la qualifiant d’étape nécessaire vers l’avenir. « Le stockage Flash, c’est vraiment l’avenir. Adoptez-le, vous verrez », a-t-il déclaré, en faisant référence au cofondateur d’Apple, Steve Jobs. « C’est un peu ce que nous disons ici. »

Anderson a ajouté que le système d’infodivertissement propriétaire de GM offre une intégration plus profonde avec les fonctions du véhicule et une expérience utilisateur plus immersive que CarPlay ou Android Auto.

La plateforme d’infodivertissement de l’entreprise, auparavant connue sous le nom d’Ultifi, permet à GM de recueillir des données sur les véhicules et de livrer directement de nouvelles fonctions aux clients sans dépendre de systèmes tiers. GM soutient qu’une plateforme intégrée permet un meilleur contrôle et une plus grande cohérence de développement à travers sa gamme de véhicules.

À partir de l’Escalade IQ 2028 de Cadillac, GM mettra en œuvre une architecture informatique centralisée pour ses véhicules. Ce système prendra en charge les mises à jour logicielles dans l’ensemble des marques GM, incluant Chevrolet, GMC, Buick et Cadillac.