Cadillac rappelle les Vistiq : la 3e rangée pourrait coincer ses occupants

Suivant le tragique rappel du Hyundai Palisade, les troisièmes rangées de sièges attirent une fois de plus l’attention pour de mauvaises raisons. Cette fois, c’est le Cadillac Vistiq qui est frappé par un rappel sur le sujet. Le constructeur rapporte 6 incidents où les personnes ont été coincées par le dossier.

Le rappel touche 1 451 véhicules au Canada et plus de 13 000 aux États-Unis

Le problème est le mécanisme qui ne revient pas automatiquement suite à une résistance

Initialement, GM va désactiver les sièges électriques

6 personnes ont été coincées aux États-Unis

Tester la sécurité du mécanisme de sièges électriques semble être une évidence lorsque l’on produit des véhicules, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Pour une deuxième fois en l’espace de quelques mois, un second constructeur automobile est contraint de faire un rappel sur un mécanisme électrique défaillant de sièges de troisième rangée.

Tout comme pour le Hyundai Palisade, le moteur ne détecte pas automatiquement une résistance causée par un objet ou une personne. Conséquemment, les objets pourraient être endommagés ou des personnes blessées. On se souvient d’ailleurs que dans le cas du Hyundai Palisade, un enfant de 2 ans a succombé à ses blessures. Pour le moment, dans le cas du Cadillac Vistiq, il semblerait que 6 personnes aient été incommodées par cette défaillance.

Ce rappel touche l’ensemble de la production du Vistiq. Au Canada, on parle de 1 451 véhicules contre plus de 13 000 aux États-Unis. Pour le moment, GM n’a pas de solution concrète autre que désactiver le mécanisme du siège le temps de trouver une solution durable et sécuritaire. Dans cette même foulée, le constructeur a demandé une interruption des livraisons aux clients depuis le 8 juin 2026.

Voici le rappel portant le numéro N262555780 officiel de la part de Transport Canada :

Problème : Sur certains véhicules, lors de l’utilisation de la fonction de rabattement électrique, les sièges de la troisième rangée pourraient ne pas revenir automatiquement en position initiale si un obstacle est détecté. Par conséquent, des occupants ou des objets pourraient se retrouver coincés entre le siège et le dossier.

Risques pour la sécurité : Un dossier de siège rabattable qui ne revient pas en position initiale pourrait augmenter le risque de blessure.

Mesures correctives : General Motors doit aviser les propriétaires par la poste. Comme mesure corrective provisoire, un concessionnaire doit désactiver la fonction de rabattement électrique de la troisième rangée. Lorsque les pièces seront disponibles, General Motors doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire remplacer le module des sièges de la troisième rangée.