Cadillac Escalade IQ 2025 disponible à partir de 157 399 $

La nouvelle iQ entièrement électrique coûte environ 40 000 $ de plus qu’une Cadillac Escalade.

Le Cadillac Escalade IQ 2025 allie une transmission intégrale à double moteur très performant à un design et une technologie de luxe.

Les versions Sport offrent une apparence plus audacieuse, tandis que les versions Luxe privilégient le confort et les matériaux haut de gamme.

Les versions supérieures proposent une recharge plus rapide, des systèmes audio améliorés et des fonctions d’aide à la conduite avancées.

Le Cadillac Escalade IQ 2025 est le véhicule électrique de luxe par excellence de GM, offrant une puissance et des performances exceptionnelles, une technologie de pointe et un confort haut de gamme. Cadillac propose quatre versions de l’iQ. Voici une description de chacune d’entre elles et de ses principales différences.

Le Cadillac Escalade IQ 2025 est proposé dans les versions Luxe 1 AWD et Sport 1 AWD, toutes deux à partir de 157 399 $, tandis que les versions Luxe 2 AWD et Sport 2 AWD sont proposées à partir de 177 499 $. Avec la plupart des options, y compris le groupe fauteuils présidents à la deuxième rangée et la couleur, le prix frôle les 200 000 $.

Tous les modèles sont équipés d’un système de traction intégrale à deux moteurs qui développe 615 ch et 680 lb-pi de couple. La fonction Velocity Max permet de porter cette puissance à 750 ch et 785 lb-pi de couple. Le freinage régénératif et une batterie de 24 modules garantissent des performances fluides et une grande autonomie.

Version Luxe et Sport

Les versions de luxe de l’Escalade IQ 2025 mettent l’accent sur l’élégance et le confort haut de gamme, tandis que les versions sport offrent un design plus audacieux et plus axé sur les performances.

Les modèles de luxe sont dotés de poignées de porte Galvano et d’une esthétique raffinée, tandis que les modèles sport ont des poignées de porte couleur carrosserie et des éléments de garniture plus sombres. Le design des jantes varie également. Les modèles de luxe sont équipés de jantes en alliage de 24 pouces à 7 branches avec masque et polissage, tandis que les modèles Sport sont dotés de jantes en alliage de 24 pouces taillées au diamant avec des insertions noires brillantes. En outre, les deux versions sont équipées de la suspension adaptative Air Ride et du contrôle de trajectoire magnétique, mais les versions Sport ont un réglage plus ferme.

Luxe 1 vs Luxe 2

La finition Luxury 2 s’appuie sur la base de la Luxury 1 et lui apporte plusieurs améliorations. Pour le confort intérieur, la Luxury 1 est équipée de sièges Inteluxe, tandis que la Luxury 2 passe à des sièges Nouveauluxe et ajoute une fonction de massage pour les sièges avant.

Les capacités de charge sont également améliorées dans l’Escalade IQ Luxury 2 2025, qui dispose d’un chargeur embarqué de 19,2 kW, contre 11,5 kW dans l’Escalade Luxury 1. Cette amélioration nécessite une station de charge dédiée de 100 A pour des performances optimales. La Luxury 2 est également équipée d’un système audio AKG Studio Reference à 36 haut-parleurs, alors que la Luxury 1 en possède un à 19 haut-parleurs.

En outre, la finition Luxury 2 intègre des fonctionnalités technologiques avancées telles que l’intégration de la remorque intelligente, une application de remorquage embarquée et des caméras connectées.

Sport 1 vs Sport 2

La finition Sport 2 est une mise à niveau du modèle Sport 1, qui dispose de sièges Nouveauluxe avec des coussins à réglage électrique et des fonctions de massage, par opposition aux sièges Inteluxe présents dans le Sport 1.

Les capacités de recharge diffèrent sensiblement entre les deux versions, comme c’est le cas pour les versions de luxe. Le Sport 1 dispose d’un chargeur embarqué de 11,5 kW, tandis que le Sport 2 est équipé d’un chargeur embarqué de 19,2 kW, qui permet une recharge plus rapide lorsqu’il est associé à une station de recharge dédiée de 100 A.

Les améliorations audio constituent un autre élément clé de différenciation. Le Cadillac Escalade IQ Sport 1 2025 est équipé d’un système de 19 haut-parleurs AKG Studio, tandis que le Sport 2 est équipé d’un système de 36 haut-parleurs AKG Studio Reference. Avec le groupe Exécutif, vous pouvez passer à 40 haut-parleurs.

La gamme Cadillac IQ 2025 offre une variété de configurations pour satisfaire les acheteurs soucieux de luxe et de performance. Les versions Luxe privilégient le confort et l’élégance, tandis que les versions Sport s’adressent à ceux qui recherchent un design plus agressif et une expérience de conduite améliorée.