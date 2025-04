Buick dévoile le concept ELECTRA GS, une vision électrique à l’inspiration mythologique

Le concept ELECTRA GS de Buick marie un design sculptural à une technologie électrique de pointe dans une vision mondiale menée par la Chine.

Buick présente le concept ELECTRA GS avec une carrosserie de 5 300 mm et le langage de design « Kinetic Sculpture ».

L’habitacle comprend un affichage tête haute en réalité augmentée (AR HUD), un écran ultra-large et des matériaux haut de gamme comme le cuir, le métal et les tissus tissés.

Le concept souligne l’influence du design chinois alors que GM étend sa présence électrique dans les marchés haut de gamme mondiaux.

Buick a levé le voile sur le sublime concept ELECTRA GS, qui incarne une nouvelle direction stylistique et une plateforme dédiée aux véhicules électriques dans le cadre de sa transition vers les véhicules à énergie nouvelle. Développé par le centre de design avancé de GM en Chine, le concept introduit le langage stylistique « Kinetic Sculpture » de Buick, qui allie formes sculpturales et intégration technologique.

Inspiré du centaure mythologique, l’ELECTRA GS combine dynamisme physique et intelligence de design. Ce véhicule concept mesure 5 300 mm de long avec un empattement de 3 200 mm. Son profil bas, sa posture élargie et ses roues de 23 pouces lui confèrent une prestance imposante. À l’avant, on retrouve des éléments lumineux cachés en forme de « crochet inversé » ainsi qu’un museau en forme de requin. À l’arrière, les longerons de toit flottants se transforment en contreforts structurels qui fusionnent avec un toit panoramique en verre et un aileron.

L’intérieur profite d’un plancher plat rendu possible par la plateforme électrique dédiée. Quatre sièges individuels sont aménagés dans un habitacle pensé comme un sanctuaire de luxe, avec des matériaux haut de gamme comme le cuir, le métal et des textiles tissés. Le poste de conduite, axé sur le conducteur, comprend un affichage tête haute en réalité augmentée et des commandes épurées. Les passagers profitent d’un écran numérique ultra-large de 16,3 pouces.

Conçu par une nouvelle génération de stylistes du studio de GM basé à Shanghai, l’ELECTRA GS représente une déclaration de design qui reflète l’évolution de l’identité mondiale de Buick. Ce concept met en lumière le rôle croissant de la créativité chinoise dans la connexion avec des consommateurs à la fois technophiles et culturellement sensibles, partout sur la planète.

Depuis son entrée sur le marché chinois en 1998 via la coentreprise SAIC-GM, Buick a vendu plus de 10 millions de véhicules. L’ELECTRA GS donne un aperçu de l’approche de Buick en matière de luxe électrique, autant pour la Chine que pour l’Amérique du Nord.