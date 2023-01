BMW va de l’avant avec les abonnements pour certaines options

Le manufacturier demande maintenant 105$ par année pour le démarrage à distance aux États-Unis.

Quatre autres options sont aussi disponibles pour abonnement à partir de l’écran d’info-divertissement.

Les conducteurs peuvent acheter ces options ou alors s’y abonner pendant trois ans, un an, ou même un mois.

Malgré les réticences de certains acheteurs de voitures, BMW croit toujours en son nouveau modèle d’abonnement pour les options.

Ce modèle commercial a débuté l’année dernière lorsque la société a décidé de rendre les sièges chauffants disponibles par abonnement pour les acheteurs en Corée du Sud, mais il a maintenant atteint l’Amérique du Nord.

En effet, BMW a annoncé que le démarrage à distance pourra être acheté par le biais des systèmes d’info divertissement de ses véhicules, ainsi que quatre autres options qui sont le Drive Recorder, le Traffic Camera, le Driving Assistant Plus et le Parking Assistant Professional.

Heureusement pour certains, le constructeur propose une option de paiement unique qui élimine les frais récurrents pour la plupart des fonctions.

Par exemple, les conducteurs qui veulent avoir la possibilité de faire réchauffer leur BMW 2019 ou plus récente équipée d’un moteur 4 ou 6 cylindres en hiver avant de sortir de la maison seront confrontés à plusieurs options de paiement pour le démarrage à distance.

S’ils veulent acheter complètement la fonctionnalité, ils devront débourser 330 $, mais ils pourront aussi s’y abonner pendant trois ans au coût de 250 $, un an pour 105 $, ou même un mois pour 10 $.

Malgré ce que l’on pourrait croire, cette façon de payer pour des fonctionnalités pourrait être rentable pour de nombreux acheteurs.

En effet, les clients qui n’utilisent le démarrage à distance qu’environ six mois par an pourraient choisir de ne payer que 60 dollars pour cette période, ce qui signifie qu’ils pourraient utiliser la fonction pendant plus de cinq ans avant que cela ne leur coûte plus cher que de l’acheter directement, après quoi de nombreux propriétaires seront de toute façon passés à un véhicule plus récent.

Le même raisonnement s’applique à l’assistant de conduite Plus avec Stop & Go, qui est proposé pour un paiement unique de 950 $ ou par tranches de 20 $, 210 $ et 580 $ pour un mois, un an ou trois ans d’utilisation respectivement.

Choisir l’abonnement d’un mois quatre ou cinq fois par an avant de longs trajets sur autoroute pourrait être rentable pour les conducteurs qui n’ont pas l’intention de posséder leur véhicule pendant plus de 10 ans environ.

Le Parking Assistant Professional peut désormais être utilisé après un paiement de 220 $ ou un abonnement de trois ans de 130 $. Les frais annuels et mensuels sont fixés à 50 $ et 5 $ respectivement.

Toutes les fonctionnalités n’offrent pas la même gamme d’options de paiement, cependant, puisque l’enregistreur de conduite (Drive Recorder) ne peut pas être acheté un mois à la fois, laissant seulement les options d’achat direct, de trois ans et d’un an au prix de 149 $, 99 $ et 39 $.

En outre, la fonction Traffic Camera, qui signale les radars de vitesse aux conducteurs, n’est disponible que sous la forme d’un abonnement de 25 dollars par an, sans possibilité de l’acquérir une fois pour toutes.

Cette gamme limitée de fonctionnalités disponibles par le biais du modèle d’abonnement est probablement un test pour évaluer la réaction du public aux États-Unis, puisque de nombreuses autres fonctionnalités font partie de ce modèle sur d’autres marchés, comme les sièges chauffants, le volant chauffant, Apple CarPlay, et même la suspension adaptative M.

Il sera intéressant de voir si les acheteurs y voient une occasion d’économiser de l’argent sur les caractéristiques optionnelles en ne les payant que lorsqu’ils ont l’intention de les utiliser, ou plutôt un moyen pour BMW de gagner plus d’argent sur les véhicules déjà vendus.

Cette dernière impression pourrait être renforcée si le constructeur décide de désactiver toutes ces options sur les véhicules d’occasion jusqu’à ce que les nouveaux propriétaires les paient à nouveau, mais nous ne savons pas encore si ce sera le cas.

