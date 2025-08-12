BMW travaille sur un compétiteur au G-Wagon, possiblement avec une version électrique

Ce VUS robuste serait basé sur la plateforme du X5.

La production devrait avoir lieu en Caroline du Sud, à partir de fin 2029.

Des motorisations essence et électriques sont envisageables.

Le Mercedes-Benz G-Wagon est depuis longtemps une icône du monde automobile, attirant aussi bien les célébrités que les passionnés.

Maintenant, BMW souhaite lui faire concurrence avec son propre VUS tout-terrain robuste et luxueux.

En effet, selon des sources proches d’Automotive News, le constructeur automobile travaillerait sur un modèle destiné à concurrencer le G-Wagon, qui devrait être lancé d’ici quatre à cinq ans.

Construit sur la même plateforme que le multisegment X5, le nouveau tout-terrain, dont le nom de code est G74, serait également assemblé dans la même usine, à Spartanburg, en Caroline du Sud.

Cette plateforme de taille moyenne aurait été choisie plutôt que celle plus grande et plus prestigieuse du X7 afin de rendre le G74 plus maniable sur les sentiers boisés étroits, ce qui montre que BMW réfléchit aux capacités de ce futur modèle, et pas seulement à son aspect bling-bling.

De même, l’actuel X5 Silver Anniversary Edition est équipé d’une suspension surélevée, d’un différentiel à blocage, d’une protection sous la carrosserie et de modes de conduite uniques, qui devraient tous être inclus dans le G74 sous une forme plus poussée, bien-sûr.

Le design est un élément clé de l’attrait du G-Wagen, car sa forme carrée caractéristique et ses origines militaires le distinguent de tous les autres modèles de luxe.

BMW en est conscient, mais sait également qu’il ne peut pas se contenter de créer son propre VUS équarri, car cela serait inévitablement perçu comme une tentative d’imitation plutôt que comme une amélioration de l’original.

Il sera donc très intéressant de voir quelle direction prendra l’entreprise pour le style du G74, qui devra être à la fois robuste et luxueux, mais aussi unique, tant par rapport au G-Wagon que par rapport à tous les autres VUS, s’il aspire à devenir une icône lui aussi.

Ce ne sera pas le seul défi auquel BMW devra faire face dans ce projet. En effet, les clients du G-Wagon sont très fidèles, 65 % d’entre eux choisissant le même modèle lors de la reprise, selon Edmunds.

Il pourrait être assez difficile de les convaincre de s’intéresser à un tout nouveau modèle de BMW qui n’a pas encore l’héritage et le prestige de leur G-Wagon actuel.

Très peu de détails techniques sont connus pour l’instant, mais nous savons que les nouvelles plateformes de BMW sont développées pour accueillir à la fois des motorisations essence et électriques, donc les deux options sont sur la table.

Pour l’instant, la version essence (probablement électrifiée d’une façon ou d’une autre) semble la plus plausible, car l’intérêt pour les véhicules électriques en général a baissé au cours des derniers mois, et la version électrique du G-Wagen est moins populaire que son homologue à essence.

Il faudra peut-être attendre un certain temps avant d’en savoir plus, car le début de la production n’est prévu qu’à la seconde moitié de 2029, environ un an après que le dernier BMW XM sorte de la même chaine de montage.

Source : Automotive News