BMW prédit une fois de plus que la mode du grand écran va passer

Ils sont une des principales sources de distraction des conducteurs.

En mai dernier, BMW a dit la même chose.

En 2023, tout nouveau véhicule équipé d’un écran tactile de moins de huit pouces pourrait tout aussi bien ne pas en proposer du tout. Les véhicules modernes de milieu de gamme sont livrés avec des écrans qui varient entre 9 et 15 pouces, et les marques de luxe ont déjà sorti le grand jeu en proposant des tableaux de bord entièrement numérisés qui s’étendent d’un pilier à l’autre. BMW a une nouvelle fois prédit que ces grands écrans ne seront bientôt plus.

En mai de l’année dernière, Matthias, responsable du design intérieur de BMW i, a indiqué que les écrans tactiles massifs seraient bientôt supprimés. Manifestement, tout le monde dans le quartier Am Riesenfeld de Munich a discuté du sujet, car Oliver Zipse, le patron de BMW Group, affirme que cette tendance sera de courte durée.

« La distraction du conducteur est la principale source d’accidents — ce n’est pas la conduite rapide », a déclaré M. Zipse lors d’un point de presse au CES 2023, comme le rapporte Automotive News. Il a ajouté qu’il est « absolument convaincu » que ces écrans sont une source de distraction bien trop importante pour le conducteur et qu’ils auront disparu d’ici 10 ans, car les organismes de réglementation ne permettront plus qu’ils soient installés sur les véhicules.

À leur place, des affichages tête haute plus grands et plus sophistiqués fourniront des informations essentielles à la conduite dans le champ de vision naturel du conducteur, limitant ainsi partiellement la distraction. De même, ce nouveau des affichages tête haute permettra à tous les passagers de voir différentes informations.

La nouvelle technologie d’affichage tête haute de BMW fera ses débuts dans la prochaine génération de véhicules de la Neue Klasse dès 2025. Les deux premiers véhicules de cette nouvelle classe seront une berline et un multisegment.