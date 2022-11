BMW pourrait introduire un modèle de ventes directes

Le CFO de l’entreprise a dit que les acheteurs pourront commander une BMW sans impliquer un concessionnaire.

Cela est similaire au modèle utilisé par les nouvelles marques de VÉ comme Tesla et Rivian.

Les ventes directes ne sont pas actuellement permises partout aux États-Unis.

Le passage aux véhicules électriques est à l’origine de nombreux changements dans l’industrie automobile, dont l’apparition du modèle de vente directe, qui renonce entièrement aux concessionnaires.

Introduit par Tesla et repris par un certain nombre de jeunes fabricants de VÉ tels que Rivian et Lucid, ce modèle commercial permet aux clients de commander des véhicules directement auprès du fabricant à un prix fixe, sans avoir à faire le tour des concessionnaires pour négocier de meilleurs termes.

Malgré l’existence de leur réseau de concessionnaires, un certain nombre d’anciens constructeurs automobiles s’intéressent désormais au modèle de vente directe, comme Ford et maintenant BMW.

En effet, les ventes directes permettent à l’entreprise de mieux contrôler l’approvisionnement et le coût de ses véhicules, ainsi que de s’assurer que le processus d’achat et l’expérience client sont similaires pour tous.

Le constructeur allemand semble prendre la chose au sérieux puisque le directeur financier de l’entreprise a déclaré que les clients pourront à l’avenir acheter une nouvelle BMW sans passer par un concessionnaire.

Bien sûr, ce n’est pas une issue positive pour les concessionnaires de la société dans le monde, c’est pourquoi des discussions sont en cours entre le constructeur automobile et son corps de concessionnaires.

S’il n’en tient qu’à elle, la société a l’intention d’introduire la vente directe pour les véhicules Mini en 2024 et les véhicules BMW en 2026.

Il y a cependant des obstacles à franchir avant que cela ne devienne possible partout, car de nombreux États américains ont mis en place des lois pour empêcher ce modèle commercial afin de protéger les emplois des concessionnaires.

C’est pourquoi Tesla ne peut pas construire de centres de service dans certains endroits et c’est aussi la raison pour laquelle Lucid Motors poursuit actuellement le gouvernement du Texas.

Des changements à ces lois pourraient survenir dans les années à venir si les consommateurs et les constructeurs automobiles traditionnels montrent leur soutien au modèle de vente directe dans les États qui l’autorisent, ce que BMW espère.

Source : Muenchner Merkur via Reuters