BMW pourrait ajouter des prolongateurs d’autonomie à ses prochains véhicules électriques

Des rapports indiquent que le constructeur pourrait ajouter un petit moteur à ses plus grands VÉ, comme les futurs X5 et la Série 7.

De plus en plus de constructeurs développent des VÉ à autonomie prolongée plutôt que des modèles entièrement électriques.

Dans le cas de BMW, cette décision serait influencée par le marché chinois.

En réponse à la popularité croissante des véhicules électriques à autonomie prolongée en Chine, BMW envisagerait d’ajouter de petites génératrices à essence à certains de ses futurs modèles électriques.

Selon des sources citées par Automotive News, le constructeur allemand pourrait utiliser ce type de groupe motopropulseur dans ses modèles plus imposants, tels qu’une version électrique à venir du VUS X5 et la prochaine génération de la berline de luxe i7.

Les VÉ à autonomie prolongée (REV) utilisent un petit moteur à essence pour recharger les batteries une fois celles-ci épuisées, mais ce moteur n’entraîne jamais directement les roues. Des exemples bien connus de cette technologie incluent l’ancienne Chevrolet Volt et la sous-compacte i3 de BMW, qui a été offerte de 2013 à 2022.

L’ajout d’une génératrice peut prévenir l’anxiété liée à l’autonomie pour les conducteurs habitués aux véhicules à combustion interne, puisque les REV peuvent continuer à rouler une fois les batteries épuisées, ce qui les rend mieux adaptés aux longs trajets routiers.

Comme BMW semble l’avoir conclu, les prolongateurs d’autonomie sont mieux utilisés dans les véhicules plus volumineux, car ils permettent d’obtenir une autonomie totale améliorée avec une batterie plus petite et plus légère qu’un modèle équivalent entièrement électrique.

Les REV gagnent rapidement du terrain alors que le taux d’adoption des VÉ a ralenti au cours des derniers mois, de nombreux constructeurs développant leur propre version de cette technologie.

Par exemple, Stellantis a dévoilé le RAM 1500 REV et le Jeep Grand Wagoneer REV, qui utiliseront tous deux une batterie de 92 kWh et une génératrice V6 de 3,6 L, tandis que la future division Scout Motors du groupe Volkswagen proposera un prolongateur d’autonomie en option sur ses camionnettes et VUS électriques Terra et Traveller.

Renault envisagerait également ce type de motorisation pour certains de ses futurs produits. L’entreprise française semble sérieuse à ce sujet, son PDG ayant déclaré dans une entrevue que « pour les voitures de taille moyenne à grande, cela n’a aucun sens de forcer le tout électrique ».

Plus important encore, les constructeurs chinois adoptent les VÉ à autonomie prolongée, en particulier dans les segments des VUS, où les constructeurs européens comme BMW sont en concurrence.

Regagner le terrain perdu sur le plus grand marché automobile mondial est la principale motivation derrière l’adoption possible des véhicules électriques à prolongateur d’autonomie par BMW, car le constructeur ne veut pas être laissé pour compte par les fabricants locaux si la popularité des modèles électriques à batterie ne revient pas aux niveaux précédents.

Source : Automotive News