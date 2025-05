BMW lance la i4 M60 xDrive de 601 chevaux et annonce plusieurs mises à jour pour l’été 2025

Le modèle i4 M60 xDrive de 601 chevaux prend la tête d’une série de changements dans la gamme BMW, incluant de nouvelles technologies d’efficacité énergétique et des ajouts numériques à travers plusieurs modèles.

La BMW i4 M60 xDrive offre 601 ch et accélère de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes.

Clé numérique, accès sans clé et Alexa arrivent sur plus de modèles BMW.

Nouvelles couleurs, garnitures intérieures et fonctionnalités au menu dès juillet 2025.

BMW annonce une série de mises à jour à travers plusieurs modèles de sa gamme à partir de juillet 2025. Cela inclut notamment des améliorations technologiques pour l’i4 100 % électrique, ainsi que des fonctionnalités numériques bonifiées.

Les i4 eDrive35 et eDrive40 seront désormais équipées de composants en carbure de silicium dans leur électronique de puissance, ce qui réduit la consommation énergétique d’environ 4,5 %. Selon la configuration, cela pourrait ajouter jusqu’à 22 kilomètres d’autonomie. Un nouveau modèle haut de gamme, la i4 M60 xDrive, fait également son apparition, développant 442 kW (601 ch) et atteignant les 100 km/h en seulement 3,7 secondes. Pour comparaison, la i4 M50 continue d’offrir une puissance de 536 chevaux.

Le nouveau groupe « Ultimate » destiné aux X5 M Competition et X6 M Competition ajoute un capot moteur en fibre de carbone M, un toit panoramique en verre et le M Driver’s Package qui augmente la vitesse maximale à 290 km/h. Le X6 M Competition bénéficie également d’un aileron arrière exclusif en fibre de carbone M.

De plus, plusieurs modèles seront désormais livrés de série avec l’accès sans clé Comfort Access et la clé numérique BMW. Le processus d’activation est simplifié sur les modèles comme les X1, X2, Série 5, M5, Série 7, et autres. D’autres modèles, dont le X3 au Canada, recevront ces fonctions sous peu.

Le système multimédia iDrive gagne également en fonctionnalités : le BMW Intelligent Personal Assistant aura une seconde voix possible, et l’intégration d’Amazon Alexa s’étendra à certains marchés, incluant le Canada. Les véhicules équipés du BMW Operating System 9 auront aussi accès à la vidéoconférence via Zoom, qui se désactive automatiquement en conduite.

Enfin, plusieurs modèles profiteront de nouvelles options de couleurs et de garnitures. Les X1 et X2 ajoutent des teintes extérieures comme Rouge Vegas métallisé et Bleu Nuit Dusk. Côté habitacle, de nouveaux choix comme le revêtement Veganza, le tissu recyclé Econeer et les garnitures en aluminium brossé font leur apparition. L’iX proposera quant à elle une nouvelle couleur extérieure Gris Pur Mat givré.