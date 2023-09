BMW, Ford et Honda lancent ChargeScape pour optimiser les services de réseau pour VE

Une étape unifiée vers la recharge intelligente des véhicules électriques et l’optimisation du réseau électrique

BMW, Ford et Honda s’associent pour révolutionner les services de réseau pour les véhicules électriques.

ChargeScape offre une gestion efficace de l’énergie, des avantages financiers et une réduction de l’empreinte carbone pour les propriétaires de VE.

La plateforme devrait rationaliser les interactions entre les services publics, les constructeurs automobiles et les clients des véhicules électriques, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.

BMW Group, Ford Motor Company et American Honda Motor Co. ont annoncé la création de ChargeScape, LLC. Cette entreprise détenue à parts égales vise à révolutionner les services de réseau pour véhicules électriques (VE) en offrant une plateforme unifiée pour la gestion de l’énergie. Cette initiative s’inscrit dans le contexte de la croissance rapide du marché des véhicules électriques et de l’importance croissante accordée aux solutions énergétiques durables.

ChargeScape vise à libérer tout le potentiel de la technologie des véhicules électriques, en offrant des services uniques qui étaient auparavant impossibles avec les voitures à essence traditionnelles. S’appuyant sur les travaux fondamentaux réalisés par la plateforme ouverte d’intégration véhicule-réseau (OVGIP), ChargeScape rationalisera les interactions entre les services publics d’électricité, les constructeurs automobiles et les propriétaires de VE. Il n’est donc plus nécessaire de conclure des accords individuels entre les marques automobiles et les services publics, ce qui ouvre la voie à une gestion efficace de l’énergie pour une gamme variée de véhicules électriques.

L’une des principales caractéristiques de ChargeScape est sa capacité à permettre aux compagnies d’électricité d’accéder à l’énergie stockée dans un large éventail de batteries de véhicules électriques. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour les clients de VE, qui peuvent ainsi bénéficier d’avantages financiers grâce à la gestion de la charge et même au partage de l’énergie de leur batterie avec le réseau lors des pics de demande. Au-delà des avantages financiers, ChargeScape s’attache également à réduire l’empreinte carbone des propriétaires de VE en exploitant des sources d’énergie renouvelables telles que le vent et le soleil pour la recharge.

La plateforme est conçue pour utiliser intelligemment les batteries de VE branchées, en fournissant des données énergétiques vitales aux services publics. Cela permettra d’améliorer la réponse à la demande et d’aligner l’utilisation des batteries des VE sur les heures creuses et peu coûteuses. Ces services devraient constituer des avantages opérationnels pour les compagnies d’électricité.

Dans l’attente des autorisations réglementaires, ChargeScape devrait être pleinement opérationnel l’année prochaine. L’entreprise prévoit également d’étendre ces services par le biais de la connectivité des véhicules, afin d’atteindre même les clients de VE qui n’utilisent pas de chargeurs « intelligents » à la maison. Avec une invitation ouverte à d’autres constructeurs automobiles, ChargeScape vise à changer la donne dans le domaine de la recharge intelligente et des services de réseau.

En résumé, ChargeScape est une entreprise collaborative qui pourrait redéfinir la gestion de l’énergie pour les véhicules électriques. En réunissant des acteurs clés des secteurs de l’automobile et des services publics d’électricité, l’initiative promet une utilisation plus intelligente, plus efficace et plus durable de l’énergie pour les VE.