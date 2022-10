BMW a enregistré de nouveaux noms pour ses futurs VUS électriques

Les VUS électriques de la marque se nomment iX suivi d’un nombre

Des documents récents montrent que la compagnie détient maintenant les droits pour tous les noms allant de iX1 à iX9

Cela ne veut pas nécessairement dire que tous ces noms seront réellement utilisés

BMW a récemment déposé des marques pour les noms iX6, iX7, iX8 et iX9 auprès de l’Office allemand des brevets et des marques.

Cela signifie que le constructeur automobile cherche probablement à augmenter son offre de VUS électriques dans les années à venir.

Ces nouveaux noms, dévoilés par Carbuzz, rejoignent les iX1, iX2, iX3, iX4 et iX5 dans la propriété de l’entreprise, ce qui suggère également que BMW pourrait essayer d’empêcher d’autres entreprises d’utiliser des noms trop similaires aux siens.

Parmi tous ces noms, seuls les iX1, iX3 et iX5 ont été révélés, le iX1 étant le modèle d’entrée de gamme, le iX3 étant une version électrique du X3 qui ne sera vendue qu’en Chine et le iX5 étant une version du X5 fonctionnant à l’hydrogène.

Si l’on suit la convention d’appellation habituelle de la société, l’iX6 et l’iX8 pourraient être des versions VUS-coupées de l’iX5 et de l’iX7 respectivement.

L’iX7 a fait l’objet de rumeurs puisqu’il manque actuellement un grand VUS à trois rangées dans l’offre du constructeur.

L’iX9 devrait normalement être un modèle encore plus grand et plus luxueux que l’iX7, mais il n’y a apparemment aucun projet pour un tel véhicule dans la gamme BMW pour le moment.

Ces nouveaux véhicules rejoindront l’i4 et l’iX au cours de la présente décennie, car BMW souhaite porter ses ventes de VÉ à environ la moitié de ses livraisons totales d’ici 2030.

En outre, un certain nombre de berlines et de voitures à hayon électriques viendront compléter l’offre de l’entreprise dans le monde, la marque protégeant l’utilisation des noms allant de i1 à au moins i7.

Source: Carbuzz