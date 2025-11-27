Audi met à jour les A5, Q5, A6, A6 e-Tron et Q6 e-Tron pour l’année-modèle 2026

Des améliorations sont apportées aux aides à la conduite, aux systèmes d’infodivertissement, aux phares matriciels et à l’habitacle.

Un nouveau mode de conduite rendra l’expérience plus engageante pour le conducteur.

Ces changements visent à rendre les plateformes PPE et PPC compétitives pour les années à venir.

Audi apportera un vaste éventail de changements mineurs à ses modèles utilisant les architectures PPE et PPC dès le début de l’année-modèle 2026, le mois prochain.

Lancées en 2024, ces deux plateformes (Premium Platform Electric et Premium Platform Combustion) figurent parmi les plus récentes de la gamme du constructeur, soutenant des modèles tels que l’A5, l’A6, le Q5, l’A6 e-Tron et le Q6 e-Tron.

Malgré la modernité de ces modèles, Audi souhaite ajouter de nouvelles fonctionnalités pour maintenir leur pertinence pendant au moins quelques années, alors que la concurrence s’apprête à lancer de tout nouveaux véhicules.

Ainsi, ces cinq berlines et VUS bénéficieront d’une vaste gamme de mises à jour sur le marché allemand dès décembre. Les autres marchés mondiaux profiteront également de ces améliorations, tant que la réglementation le permet.

Dynamique améliorée

La première d’une longue série de mises à jour est l’ajout du mode de conduite « Dynamic Plus » dans les S5 et S6 e-Tron. Ce mode réduira l’intervention du système ESP pour permettre un survirage contrôlé, améliorera la réactivité de la pédale d’accélérateur et affichera un écran « Dynamic Plus » sur l’instrumentation du conducteur, incluant un compte-tours rond et un indicateur de changement de vitesse dans la S5.

De plus, le nouveau mode de conduite ajustera les paramètres du différentiel Sport Quattro dans la S5 et du système de traction intégrale électrique Quattro pour la S6 e-Tron, ainsi que le contrôle vectoriel du couple par freinage dans les deux modèles.

L’assistant Drive Select disponible changera automatiquement les modes de conduite en fonction du style de conduite et des conditions.

Un autre changement apporté au groupe motopropulseur est un système de freinage régénératif amélioré capable désormais d’arrêter le véhicule sans utiliser les freins à friction. Cela permet des arrêts plus doux, une usure moindre des composants de freinage et une meilleure efficacité, puisque plus d’énergie peut être récupérée à chaque arrêt.

Plus de fonctionnalités d’aide à la conduite

Audi a également décidé d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à la suite d’aides à la conduite de ses modèles PPE et PPC, notamment un nouvel assistant de stationnement pouvant garer le véhicule de manière autonome via le téléphone intelligent du conducteur. De plus, le système peut apprendre cinq manœuvres de stationnement, chacune longue de 200 mètres, qu’il peut ensuite effectuer sous la surveillance du conducteur. Selon le constructeur, cela est particulièrement utile pour les conducteurs devant naviguer une entrée de cour complexe ou des espaces de stationnement étroits sur une propriété privée.

Les A5, Q5, A6, A6 e-Tron et Q6 e-Tron pourront également ajuster leur vitesse en fonction des panneaux de signalisation et des données routières enregistrées. De plus, leur système de maintien de voie avec régulateur de vitesse adaptatif prend désormais en charge les changements de voie semi-autonomes activés via les clignotants, à condition que le conducteur garde les mains sur le volant.

Plus de boutons et un infodivertissement avancé

En raison des commentaires des clients, Audi remplacera certains pavés tactiles par des boutons physiques dans ces berlines et VUS, notamment sur le volant.

Une nouvelle interface utilisateur, vue pour la première fois dans le nouveau Q3, sera étendue au reste de la gamme avec le lancement des modèles 2026. Cela offrira une meilleure intégration des téléphones intelligents, avec la duplication désormais possible sur les trois écrans du tableau de bord (conducteur, infodivertissement et passager) et trois thèmes pour le cockpit virtuel.

Le système d’infodivertissement inclura également un assistant vocal plus complet, capable de répondre à des questions sur le véhicule lui-même. De plus, cette technologie, basée sur ChatGPT, peut répondre à des commandes vagues sans nécessiter une structure de phrase particulière. Elle permettra aux conducteurs et passagers de contrôler certaines fonctions du véhicule par la voix, comme le régulateur de vitesse adaptatif. Une fonction d’apprentissage permettra à l’assistant d’effectuer certaines tâches de manière autonome, comme l’activation de la fonction de levage de la suspension pneumatique (en option) à l’approche de zones telles que des bordures élevées ou des passages à niveau.

Un système de caméra (dashcam) intégré sera également disponible, fournissant des photos et vidéos 4K de ce qui se trouve devant le véhicule à la demande du conducteur ou lors d’un événement inhabituel. Lorsqu’il est déclenché par un accident, un freinage d’urgence ou l’activation des feux de détresse, ce système sauvegardera 30 secondes de contenu avant et après l’événement sur une carte SD dans le véhicule. Les images peuvent ensuite être visionnées sur l’écran central de la voiture ou sur un ordinateur, mais aucune donnée n’est transmise sans fil par ce système.

« Experience Worlds » et meilleurs jeux vidéo

La dernière mise à jour partagée par les cinq modèles est l’introduction des « Experience Worlds », une fonctionnalité qui permettra aux conducteurs d’adapter l’intérieur de la voiture à leur humeur via le système audio, la climatisation, les sièges massants et l’éclairage ambiant. Chaque programme, visant à énergiser ou relaxer les occupants, durera entre 10 et 20 minutes. Il y aura trois de ces programmes disponibles au lancement, et d’autres pourraient être ajoutés plus tard. Les A6 e-Tron et Q6 e-Tron électriques disposeront également d’un mode « Power Nap », favorisant le repos pendant la recharge du véhicule.

De plus, Audi permet désormais de connecter des manettes et des écouteurs via Bluetooth pour améliorer l’expérience de jeu des passagers sans déranger le conducteur, surtout lorsque les jeux vidéo inclus sont joués sur l’écran du passager, invisible pour le conducteur.

Meilleurs sièges et phares pour l’A6

Enfin, l’Audi A6 2026 à essence bénéficiera de nouveaux sièges avant, réputés plus confortables et offrant un meilleur soutien, tandis que les A6 et A6 e-Tron recevront des phares à DEL Matrix améliorés. Ceux-ci seront capables de projeter des symboles tels que des indications de navigation, des avertissements de route glissante et des conseils de centrage de voie directement sur la chaussée, devant le conducteur. Ces phares peuvent également éclairer les piétons sur le bord de la route pour les rendre plus visibles et s’assombrir dynamiquement autour des véhicules venant en sens inverse pour éviter l’éblouissement et fournir un éclairage plus efficace.

Les signatures visuelles des phares et des feux arrière peuvent également être sélectionnées via le système d’infodivertissement.

Les commandes pour les modèles mis à jour Audi A5, Q5, A6, A6 e-Tron et Q6 e-Tron 2026 débuteront dans les premières semaines de décembre, avec des livraisons prévues l’année prochaine.