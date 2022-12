Audi prévoit une transformation majeure de son usine pour les véhicules électriques

L‘usine à Ingolstadt produira le Q6 e-Tron l’année prochaine.

Audi dit qu’il n’y aura plus de moteurs à combustion après 2033.

Toutes les usines construiront des VEs d’ici 2029.

Dans le cadre de ses plans d’électrification, Audi vient d’annoncer qu’elle ne lancera que des modèles entièrement électriques à partir de 2026. Et elle affirme qu’elle éliminera progressivement les modèles à combustion d’ici 2033. Dès lors, Audi prépare ses usines à ce changement au lieu d’en construire de nouvelles.

« Étape par étape, nous faisons entrer tous nos sites dans l’avenir », déclare Gerd Walker, membre du conseil d’administration d’Audi chargé de la production et de la logistique. « Nous ne voulons pas de projets phares autonomes sur des sites vierges. Au lieu de cela, nous investissons dans nos usines existantes pour qu’elles finissent par être tout aussi efficaces et flexibles que les sites de production nouvellement construits ou les usines greenfield. » Cette démarche reconnaît que la construction d’une série de nouvelles usines et la mise en veilleuse des anciennes afin de créer des véhicules plus propres est un processus qui, en soi, est néfaste pour la planète.

Audi a actuellement deux usines qui produisent des VE, celle de Böllinger Höfe, très technologique, et celle de Bruxelles. À partir de l’année prochaine, l’usine Audi d’Ingolstadt construira son premier véhicule électrique. L’Audi Q6 e-tron sortira de la chaîne aux côtés des A4 et A5 sur la même ligne. D’ici 2029, chaque site de production de la marque fabriquera au moins un modèle entièrement électrique, selon l’entreprise.

Il y aura encore quelques nouvelles installations, dont un site en coentreprise à Changchun, en Chine. Audi précise que cela ne se produira que lorsque des capacités supplémentaires seront nécessaires, et non pour remplacer une usine existante. La construction de cette usine, la première usine entièrement dédiée aux véhicules électriques d’Audi en Chine, devrait se terminer en 2024.

En plus des nouveaux véhicules électriques, Audi affirme qu’elle rendra ses usines plus productives. « Nous utiliserons la transition vers l’e-mobilité pour faire des bonds importants en matière de productivité et d’optimisation », a déclaré M. Walker. L’entreprise prévoit de réduire de moitié les coûts des usines d’ici 2033 en diminuant la complexité des véhicules et en utilisant des solutions informatiques plus efficaces pour le développement des véhicules. Audi prévoit de réduire l’utilisation de l’énergie et même la consommation d’eau douce – son usine mexicaine est totalement exempte d’eaux usées.

« Nous avons encore un long chemin à parcourir », déclare Walker. « Mais la direction que nous prenons et les étapes pour y parvenir sont claires ».