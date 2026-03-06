Audi met fin aux commandes allemandes de l’A8 alors que son avenir demeure incertain

Audi acceptera toujours votre commande d’une nouvelle A8 en Amérique du Nord, mais pour combien de temps ?

Audi a fermé les carnets de commandes de l’A8 en Allemagne le 18 février alors que le cycle de vie du modèle approche de sa fin.

L’actuelle A8 de génération D5 a été lancée en 2017 et a reçu une mise à jour de mi-cycle en 2021.

Audi étudie différentes options de plateforme tout en laissant ouverte la possibilité d’un futur remplacement pour sa berline phare.

Audi a cessé d’accepter de nouvelles commandes pour la berline A8 en Allemagne, ce qui indique que le modèle phare approche de la fin de son cycle de vie. Peut-être même la fin tout court.

Le constructeur a fermé les carnets de commandes allemands pour la grande berline de luxe le 18 février. Les acheteurs sur le marché domestique d’Audi ne peuvent désormais plus configurer de nouveaux véhicules par l’entremise du configurateur en ligne de la marque. La disponibilité restante dépend maintenant des stocks existants chez les concessionnaires ou des véhicules déjà alloués au marché.

Audi n’a pas annoncé de date officielle de fin de production pour l’A8. Le constructeur a indiqué que l’approvisionnement dans les autres régions variera en fonction des niveaux d’inventaire et des conditions du marché. Au Canada, les A8 à 114 220 $ et S8 à 172 420 $ peuvent toujours être configurées en ligne selon vos préférences.

L’actuelle A8 appartient à la génération D5 introduite en 2017. Une mise à jour de mi-cycle est arrivée à la fin de 2021 pour l’année-modèle 2022 avec un style révisé, des technologies améliorées et des équipements additionnels destinés à maintenir la compétitivité dans le segment des berlines de luxe phare.

Malgré cette mise à jour, la demande pour les grandes berlines de luxe s’est affaiblie dans de nombreux marchés mondiaux. Les acheteurs ont de plus en plus privilégié les VUS haut de gamme, qui offrent des niveaux similaires de confort et de technologie tout en proposant une plus grande polyvalence. Mais jamais avec le même niveau de panache, à notre avis.

Audi a également introduit une version de luxe allongée pour la Chine portant l’historique appellation Horch, destinée à rivaliser avec les variantes ultras luxueuses de la Mercedes Maybach Classe S. La berline de luxe ciblait l’appétit marqué du marché chinois pour les véhicules conçus pour être conduits par un chauffeur, bien qu’elle n’ait eu aucun impact sur le déclin de la berline phare.

Entre-temps, les fabricants rivaux continuent de mettre à jour leurs propres grandes berlines de luxe. La Mercedes Benz S Class a récemment reçu une importante mise à jour en prévision de la prochaine génération de la BMW Série 7, ce qui maintient la concurrence active dans le segment malgré la contraction des volumes.

Audi a laissé ouverte la possibilité d’un remplacement en indiquant que davantage d’informations au sujet d’un « successeur possible » seront communiquées à une date ultérieure. Des rapports antérieurs suggéraient que le constructeur évaluait différentes options de plateforme pour un futur modèle. L’une des candidates pourrait être l’architecture Premium Platform Combustion, qui servira de base à la prochaine génération du Q7 et au nouveau Q9.

Une autre possibilité serait un véhicule électrique, Audi ayant auparavant prévu effectuer une transition complète vers les véhicules électriques d’ici 2032. Depuis, le constructeur a ajusté cet échéancier alors que l’adoption des véhicules électriques progresse plus lentement que prévu dans plusieurs marchés.

Source: Motor1