Audi dévoile un nouveau point de recharge à Munich avec des fonctionnalités uniques

Audi lance son cinquième point de recharge à Munich, améliorant l’expérience utilisateur grâce à une collaboration avec &Charge et une initiative de réalité augmentée à Nuremberg.

Le nouveau point de recharge d’Audi à Munich offre des fonctionnalités avancées, dont des points de recharge rapide allant jusqu’à 320 kW.

Le partenariat avec &Charge permet aux utilisateurs d’évaluer les stations de recharge et de recevoir des récompenses.

Un projet pilote de réalité augmentée lancé au point de recharge de Nuremberg offre une expérience numérique unique.

Audi a élargi son infrastructure de véhicules électriques en inaugurant son cinquième point de recharge, cette fois dans le quartier Obersendling de Munich. Ce dernier ajout fait partie des efforts continus d’Audi pour redéfinir les normes de recharge, notamment en milieu urbain.

Ce point de recharge à Munich est équipé de quatre stations de recharge rapide de pointe, chacune capable de délivrer jusqu’à 320 kW de puissance. L’une des caractéristiques remarquables de ce point est les cubes de stockage d’énergie – des batteries lithium-ion reconditionnées provenant de véhicules de recherche qui sont maintenant utilisées comme unités de stockage. Ces cubes garantissent une alimentation électrique constante, avec une capacité énergétique de 1,05 mégawatt-heure, suffisante pour charger environ 60 véhicules avant toute diminution de la puissance de recharge.

Bastian Geretshauser, le chef de projet du point de recharge de Munich, a souligné l’emplacement stratégique de l’installation dans une zone résidentielle animée, entourée de boutiques, de restaurants et de zones de loisirs. Bien que le point de recharge soit ouvert à toutes les marques de véhicules, les conducteurs Audi bénéficient de privilèges spéciaux. Ils profitent de tarifs de recharge réduits et de la possibilité de réserver des points de recharge via l’application myAudi. Les conducteurs n’utilisant pas de véhicules Audi peuvent accéder à l’option de recharge avec divers modes de paiement.

Pour améliorer davantage l’expérience utilisateur, Audi s’est associé à &Charge, une plateforme qui permet aux utilisateurs des stations de recharge de partager leur opinion sur lesdites stations. Ce partenariat vise à recueillir des informations précieuses sur la praticité, l’hygiène et l’ambiance générale de la station. En échange de leurs commentaires, les utilisateurs peuvent gagner des « kilomètres gratuits ».

De plus, Audi ne se contente pas d’améliorations physiques. Ils fusionnent le numérique avec le tangible grâce à un projet pilote de réalité augmentée à leur point de recharge de Nuremberg. En partenariat avec Vodafone, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’utiliser leurs téléphones intelligents pour obtenir des informations sur divers points d’intérêt au sein du point de recharge. Maximilian Oberacher, responsable des services innovants pour le point de recharge, a mentionné que les utilisateurs pouvaient voir des images numériques, comme des modèles Audi e-tron virtuels, illustrant l’utilité des batteries interconnectées.