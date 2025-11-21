Audi dévoile le concept E SUV comme deuxième véhicule électrique pour la nouvelle marque AUDI réservée à la Chine

Grand VUS électrique conçu pour la Chine, le concept annonce le prochain modèle de la marque locale de VE d’Audi

Le concept E SUV fait ses débuts comme deuxième véhicule électrique d’Audi sous la marque AUDI réservée à la Chine

Le VUS offre une puissance de 500 kW et plus de 700 km d’autonomie CLTC

Construit sur la plateforme ADP avec SAIC, lancement prévu pour 2026

La marque de véhicules électriques exclusive à la Chine d’Audi, AUDI, a dévoilé le concept E SUV au salon Auto Guangzhou 2025, offrant un aperçu de son deuxième modèle de production entièrement électrique. Le véhicule doit être lancé en 2026 et est conçu spécifiquement pour le marché chinois des VUS haut de gamme.

Le concept E SUV est un VUS électrique relativement imposant, construit sur l’Advanced Digitized Platform (ADP), une architecture axée sur le numérique et co-développée avec SAIC. Le VUS mesure 5 057 mm de longueur (identique au nouveau Kia Telluride 2027), 2 042 mm de largeur et 1 786 mm de hauteur, avec un empattement de 3 060 mm. La puissance provient de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, pour une puissance combinée de 500 kW (670 hp), permettant une accélération de 0 à 100 km/h en environ cinq secondes.

La batterie de 109 kWh permet une autonomie de plus de 700 km selon le cycle d’essai CLTC de la Chine. Grâce à la plateforme 800 volts, la batterie peut récupérer 320 km d’autonomie en 10 minutes sur une borne de recharge rapide. Le véhicule intègre également le système AUDI 360 Driving Assist, une suite de technologies optimisées pour les scénarios de circulation locaux, incluant la congestion urbaine, la conduite sur autoroute et le stationnement automatisé.

En matière de design, le véhicule concept présente une silhouette de VUS distinctive avec un profil monolithique, des porte-à-faux courts, des surfaces sculptées et des phares numériques Matrix LED verticaux intégrés dans une bande lumineuse noire enveloppante. Le design poursuit le langage stylistique propre à AUDI en Chine, misant avant tout sur la prestance et les proportions.

Ce VUS constitue le deuxième modèle de la marque AUDI, suivant le lancement du E5 Sportback en septembre 2025. La marque AUDI a été introduite en 2024 dans le cadre d’une coentreprise entre Audi et SAIC, ciblant les segments du marché chinois des véhicules électriques intelligents avec une gamme de produits distincte du portefeuille mondial d’Audi.

Audi continue d’accroître sa présence en Chine grâce à sa stratégie à deux partenaires et deux marques impliquant SAIC et FAW. Dans la seconde moitié de 2025, cinq nouveaux modèles développés localement ont été introduits sur le marché. Parmi eux se trouve la nouvelle Audi A6L e-tron, la première version entièrement électrique de la berline A6L de longue date. Cette variante électrique intègre des technologies propres au marché chinois et une batterie de 107 kWh offrant une autonomie de 770 km (CLTC), produite par l’Audi FAW NEV Company à Changchun.