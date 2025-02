Audi change (encore) sa stratégie de nomenclature

Il n’y aura plus de distinction entre les modèles électriques et thermiques.

Le premier nouveau modèle sera la gamme A6.

Le constructeur aux quatre anneaux vient d’annoncer qu’il modifiait encore la nomenclature de ses nombreux modèles. En fait, c’est dans un effort de « normalisation mondiale » et de rendre la gamme plus claire pour sa clientèle que les stratèges d’Ingolstadt ont procédé à cette réorganisation des modèles.

Ainsi, on comprend que la distinction entre les versions électriques et les modèles à motorisation thermique n’existe plus. Rappelons que Les modèles à nombre pair étaient supposés passé en mode électrique, tandis que les modèles à nombre impair devaient conserver une mécanique thermique sous le capot. Ce remaniement va donc placer les modèles selon leur taille et leur positionnement dans la gamme à l’avenir.

« Cette décision est le résultat de discussions intensives et répond aux souhaits de nos clients ainsi qu’aux commentaires de nos concessionnaires internationaux », déclare Marco Schubert, membre du conseil d’administration pour les ventes et le marketing d’AUDI AG. « Notre nomenclature permet désormais à tous les clients du monde entier de s’orienter intuitivement dans notre portefeuille. Nous choisissons les noms de nos modèles de manière à révéler leur taille et leur positionnement au premier coup d’œil. »

Les voitures vont conserver leurs préfixes A, tandis que les multisegments « à plancher surélevé » vont poursuivre leur route avec la lettre Q comme préfixe. Pour les voitures, les types de carrosserie (Berline, Avant ou Sportback) et les motorisations (e-tron, TFSI e, TFSI ou TDI (en Europe)) seront les seuls indices de différenciations entre les modèles.

Le premier nouveau modèle qui va profiter de cette nouvelle philosophie est la gamme A6 qui pourra être commandée avec une motorisation électrique ou une alternative thermique. Ironiquement, la distinction entre la défunte A4 et la nouvelle gamme A5 (qui devait remplacer du même coup l’ancienne A4 et l’ancienne A5) n’est bizarrement pas modifiée, car l’A5 est déjà en vente.

En fait, un petit coup d’œil au site web de la marque au Canada confirme que le consommateur devra étudier longuement ses options, car certains modèles plus anciens sont offerts à côté des nouveaux modèles révisés pour la même année-modèle. Bref, il faudra assurément attendre encore quelques mois avant que le vrai ménage soit fait dans les salles de montre du constructeur. Ultimement, c’est le consommateur qui en bénéficiera et il faut souhaiter que ce changement soit permanent cette fois.