La Aspark Owl électrique de 1 985 chevaux atteint un record de vitesse sur le quart de mille

https://youtu.be/e1i_A_GS5U4

La nouvelle Aspark Owl électrique développe près de 2 000 chevaux et établit deux records d’accélération

La Owl de la société japonaise Aspark développe une puissance de 1 985 chevaux et atteint 60 mph en 1,72 seconde.

La nouvelle hypercar électrique a établi deux nouveaux records de vitesse pour le quart de mille et les huit miles.

50 unités seront construites à un prix de départ de 2,5 millions de livres sterling

Dévoilée en 2017 au Salon de l’auto de Francfort, la Aspark Owl 100% électrique vient tout juste d’établir de nouveaux records de performance. L’hypercar, dont le développement a nécessité six ans, peut passer de 0 à 60 mph (97 km/h) en seulement 1,72 seconde et atteindre une vitesse maximale de 260 mph ou 418 km/h, ce qui en fait l’une des voitures électriques de série les plus rapides au monde.

La nouvelle Owl est élaborée au Japon et a récemment établi deux nouveaux records du monde de vitesse, atteignant 309,02 km/h (192,02 mph) sur huit miles et 318,85 km/h sur le quart de mile (198,12 mph).

Le temps d’accélération record a été réalisé lors d’un événement Straightliners à l’aérodrome d’Elvington dans le Yorkshire et confirmé par l’association britannique de chronométrage. Les capacités du Owl ont également été testées sur le circuit mondial de Misano, où il a réalisé le sprint 0-60 mph (97 km/h) en 1,72 seconde.

Aspark s’est donné beaucoup de mal pour faire de la Owl un véhicule hors du commun. Le modèle est équipé de quatre moteurs électriques produisant une puissance de 1 985 chevaux et un couple incroyable de 1 475 livres-pieds, soit près du double de la puissance d’une voiture de Formule 1. Le véhicule dispose également d’une autonomie d’environ 250 miles (402 kilomètres) et met 40 minutes à recharger sa batterie de 64 kWh.

Comme on peut s’y attendre, le prix du Owl est élevé : 2,5 millions de livres sterling pour acheter l’un des 50 véhicules de la série initiale. Aspark a commencé à vendre le Owl à des clients fortunés en 2020, et sa première apparition en Europe a eu lieu au Salon Privé au début de l’année.

Aspark a été fondée en 2015 et compte plus de 3 500 employés ainsi que 25 bureaux dans le monde. Toutefois, c’est sa récente incursion dans le domaine des véhicules électriques ultraperformants qui a attiré l’attention internationale.

Bien que le Owl détienne le titre de la vitesse maximale sur le quart de mille et le huit miles, il n’est pas la voiture électrique de série la plus rapide au monde sur le quart de mille. Ce titre revient à la Rimac, qui a bouclé le quart de mile en seulement 8,582 secondes. La Rimac détient également le record du monde de vitesse maximale atteinte par une voiture électrique, soit 258 mph. En théorie, la Owl pourrait battre la vitesse maximale de la Rimac, mais les chiffres affichés par Aspark n’ont pas encore été vérifiés.

Mais quand même…