Alfa Romeo planifie un plus grand modèle électrique en Amérique du Nord en 2027

Ce futur modèle sera plus grand que les Giuia et Stelvio.

La marque n’a toujours pas annoncé s’il s’agira d’une berline ou d’un VUS.

2027 est l’année durant laquelle Alfa veut devenir une marque entièrement électrique.

Alfa Romeo prévoit de lancer deux grands véhicules électriques d’ici 2027, dont au moins un sera vendu en Amérique du Nord.

Les rumeurs sur l’orientation future de l’entreprise italienne circulent depuis un certain temps et de plus amples détails ont récemment été publiés, bien qu’ils ne soient pas suffisants pour éclaircir entièrement la situation.

Lors du lancement au Japon du VUS compact Tonale, le PDG de la marque a déclaré qu’Alfa travaillait sur un véhicule du « segment E » pour l’Amérique du Nord qui devrait arriver en 2027.

Cette désignation de segment utilisée en Europe correspond à peu près à l’extrémité supérieure du segment des voitures de taille moyenne en Amérique, ce qui signifie que ce modèle sera plus grand que la Giulia et le Stelvio, qui sont des modèles du segment D.

Il est intéressant de noter que ce modèle pourrait être à la fois un VUS et une berline, ce qui signifie qu’il ne s’agit probablement pas du même projet que le VUS électrique phare qui a également été annoncé pour une introduction en 2027.

En effet, le PDG a même déclaré que l’entreprise se concentrera sur l’aérodynamisme, ce qui favorise généralement un style de carrosserie berline plutôt que VUS.

S’il s’agit d’une berline, ce modèle pourrait concurrencer la Mercedes EQE et la future BMW i5.

Alfa Romeo veut garder le même positionnement de marque qu’elle a toujours eu en faisant de ses futurs VÉ des véhicules performants qui offriront des puissances motrices comprises entre 350 et 800 chevaux pour les modèles ordinaires et jusqu’à 1 000 chevaux pour les versions Quadrifoglio.

Pour faire face à la concurrence, ces VÉ seront équipés d’une architecture de batterie de 800 volts qui devrait permettre de passer de 10 à 80 % de charge en 18 minutes maximum sur un chargeur de niveau 3, soit exactement le temps que mettent les Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6 actuelles, elles aussi équipées de batteries à 800 volts.

L’ajout d’un ou deux modèles électriques de plus grande taille à son offre aux États-Unis et au Canada devrait aider Alfa Romeo à atteindre l’objectif fixé par son PDG, qui souhaite que l’entreprise réalise 40 % de ses ventes hors d’Europe d’ici 2030, contre 18 % en 2021.

L’année 2027 sera une année importante pour le constructeur puisqu’en plus du lancement de ces deux nouveaux modèles, la marque abandonnera ses derniers moteurs à essence pour devenir une marque entièrement électrique.

