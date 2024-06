Alfa Romeo Junior trouve 39 chevaux supplémentaires. Sous le siège arrière, probablement…

Alfa vient d’annoncer 39 chevaux électriques supplémentaires.

La Junior née Milano fait désormais 278 ch.

C’est un peu tard, mais Alfa Romeo vient de trouver une drôle de petite surprise dans sa Junior Veloce EV. La version la plus rapide de l’Alfa Romeo Junior EV développera désormais 39 chevaux de plus que prévu et attendu.

L’Alfa Junior a déjà connu suffisamment de problèmes pour la marque. Vous vous souvenez peut-être qu’elle s’appelait auparavant Milano, jusqu’à ce qu’un représentant du gouvernement affirme qu’Alfa enfreignait les lois du pays en donnant un nom italien à un véhicule construit en Pologne. Au moins, celle-ci est plus positive pour la voiture.

Alfa avait annoncé que son moteur électrique produirait 237 ch, un chiffre impressionnant pour un supermini électrique. Mais aujourd’hui, après avoir terminé tout le travail de développement, l’entreprise a découvert qu’il développe en réalité 278 ch. Révéler ce changement quelques semaines avant la mise en vente de la voiture est un développement étrange, mais peut-être était-ce déjà le cas depuis le début et l’entreprise avait-elle prévu de garder ce surplus de puissance pour une version ultérieure ? Le chiffre de 278 ch le place au même niveau que les modèles Veloce de la Giulia, du Stelvio et de la Tonale.

Pour s’assurer que le moteur puisse envoyer toute cette puissance et son couple de 254 lb-pi aux pneus avant, Alfa Romeo a équipé la voiture d’un différentiel avant à glissement limité de type Torsen. Elle sera également équipée de freins avant de 380 mm et de pneus performants de 20 pouces.