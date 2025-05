76 modèles électriques en vedette au Salon du véhicule électrique de Montréal ce week-end

Le plus grand événement consacré à la mobilité électrique au pays met en vedette 76 modèles de 15 constructeurs à sa nouvelle adresse au parc Jarry.

Les visiteurs peuvent faire l’essai de plus de 20 véhicules électriques, dont la Cadillac VISTIQ Prem Lux 2026, présentée pour la première fois au Canada.

Une Rover SD1 de 1980 convertie à l’électrique vole la vedette, accompagnée de la présence de célébrités et de conférences d’experts.

L’événement déménage au Stade IGA en raison des rénovations au Stade olympique, offrant une meilleure accessibilité au cœur de Montréal.

Le Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM) a ouvert ses portes aujourd’hui au Stade IGA, situé dans le parc Jarry, donnant le coup d’envoi d’un événement de trois jours entièrement consacré à la mobilité électrique. Jusqu’au 4 mai, le salon présente 76 modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables issus de 15 constructeurs, ce qui en fait le plus important rassemblement du genre au Canada.

Pour sa huitième édition, le salon quitte temporairement son emplacement habituel du Stade olympique en raison de travaux de rénovation, au profit d’un lieu plus central et facilement accessible. Le SVEM demeure la vitrine par excellence au pays pour découvrir les dernières innovations en matière de véhicules électriques, de nouveaux modèles et de solutions de recharge.

« Cette 8e édition du Salon du véhicule électrique de Montréal illustre la formidable avancée du Québec vers la mobilité électrique, » a déclaré Ian P. Sam Yue Chi, président et chef de la direction de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec. « [l’événement] survient à un moment charnière : maintenir notre élan collectif, préserver l’abordabilité des véhicules et élargir encore la diversité des modèles offerts. »

15 constructeurs présentent 76 modèles au plus grand événement électromobile au Canada

Les grandes marques automobiles comme Audi, Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC, Hyundai, Kia, Lexus, Subaru, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Toyota, Volkswagen, Volvo et VinFast dévoilent leurs plus récents modèles électriques et hybrides rechargeables. La gamme complète inclut des berlines, VUS, multisegments et véhicules utilitaires, témoignant de l’engagement grandissant de l’industrie envers un transport durable.

Parmi les moments forts du salon, on retrouve une Rover SD1 de 1980 entièrement électrifiée, preuve que les classiques peuvent aussi entrer dans l’ère électrique. Des apparitions de personnalités ajouteront à l’effervescence, notamment Pierre-Luc Funk pour Volkswagen vendredi soir de 19 h à 21 h, et Mariloup Wolfe pour Chevrolet samedi de 13 h à 16 h.

Essais routiers : première canadienne de la Cadillac VISTIQ Prem Lux 2026

L’un des grands attraits du salon est la possibilité d’essayer plus de 20 modèles électriques et hybrides rechargeables. Grâce à un partenariat entre CAA-Québec et Power Q, les visiteurs pourront vivre une expérience de conduite concrète et découvrir les caractéristiques des plus récents modèles, dont des premières canadiennes comme la Cadillac VISTIQ Prem Lux 2026 et l’Audi SQ6 e-tron.

D’autres véhicules en essai incluent le VUS de luxe Cadillac Lyriq, la camionnette électrique Ford F-150 Lightning, l’aérodynamique Hyundai IONIQ 6, ainsi que des modèles populaires de Chevrolet, Kia, Subaru et Toyota. Les essais se déroulent sur un circuit supervisé près du Stade IGA, avec des spécialistes sur place pour répondre aux questions liées à l’autonomie, la recharge, l’entretien et les incitatifs à l’achat.

« Pour cette nouvelle édition, nous sommes fiers d’offrir un lieu accessible pour découvrir

durant ces 3 jours les innovations en matière d’électromobilité grâce à une programmation

aussi solide qu’engageante», » a mentionné Bertrand Godin, ambassadeur du SVEM 2025.

Tout au long du week-end, la scène Garantie Avantage Plus accueillera gratuitement le public pour une série de conférences animées par des experts du domaine. On y abordera des sujets concrets comme le choix d’un véhicule électrique, les solutions de recharge à domicile, la gestion énergétique en immeubles à logements multiples et les innovations solaires. Parmi les conférenciers : Jesse Caron et Maxime Dubois (CAA-Québec), Patrick Goulet (Énergie Solaire Québec) et Richy Duperron (Power Q).

Facile d’accès en transport en commun, à vélo ou en voiture, le Stade IGA propose un environnement intérieur confortable, à l’abri des intempéries.

Les billets pour le Salon du véhicule électrique de Montréal sont en vente sur le site officiel de l’événement à l’adresse svem.ca. Le salon se déroule du 2 au 4 mai.