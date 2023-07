Le Porsche Macan thermique devrait rester plus longtemps

Il faut s’attendre à voir le Macan thermique pour quelques années encore.

Le manque de bornes de recharge serait à l’origine de cette hésitation de la clientèle.

Le Macan est très important pour le constructeur.

Le constructeur Porsche prépare depuis quelques mois l’ajout de cette version purement électrique de son populaire Macan. Le modèle qui viendra épauler la gamme Taycan dans l’effort électrique de Porsche est attendu au tout début de 2024, ce qui annonçait du même coup la fin de l’ère thermique pour le multisegment le plus agile et le plus accessible du constructeur allemand.

Cette retraite anticipée était prévue pour 2025 ou 2026 sur le marché nord-américain, mais selon ce qu’indique un texte paru sur le site web Automotive News, cette date pourrait être repoussée à un moment ultérieur. L’importance du modèle dans la gamme nord-américaine est indéniable, le VUS de taille compacte qui représentait à lui seul un tiers des ventes en sol américain.

Porsche a récemment rencontrer ses concessionnaires américains à l’occasion d’une réunion de deux jours aux îles Canaries et ce qui en ressort, c’est que la clientèle intéressée par le produit électrique est réticente, notamment à cause du manque de bornes de recharge en Amérique du Nord.

Au-delà du volume de ventes, le Porsche Macan est aussi le véhicule qui a la tâche ingrate de séduire cette nouvelle clientèle qui désire se payer un véhicule un peu plus sportif que la moyenne sans tomber dans le créneau plus lucratif de la 911 ou du Cayenne, par exemple. Voilà sans aucun doute une autre raison qui pourrait bien forcer la direction de Porsche en Amérique du Nord à revoir sa stratégie à court et moyen terme à propos des deux versions – thermique et électrique – du Macan.

D’ailleurs, avec des objectifs assez agressifs de croissance aux États-Unis, la conservation du Macan à moteur thermique est presque essentielle pour arriver ou, du moins, s’approcher de cette ambition.