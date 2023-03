2023 Hyundai IONIQ 6 EV à partir de 54 999 $ au Canada

L’ajout d’un deuxième moteur pour la traction intégrale fait grimper le prix à 57 999 $.

La version Preferred RWD Long Range offre une autonomie estimée à 581 km.

Le groupe Hyundai Motor est en pleine effervescence… et sérieusement décidé à livrer plus de VE que n’importe quel autre constructeur automobile sur le continent. La gamme de VE Ioniq de Hyundai est de loin l’une de celles qui font le plus parler d’elles dans le monde, et avec des modèles comme la Ioniq 6, c’est facile à comprendre.

Avec son style, sa technologie et sa puissance, la Ioniq 6 est extrêmement désirable et son prix de 54 999 $ est pratiquement abordable. La liste des équipements de série est, en un mot, complète. Assemblé sur la plate-forme modulaire mondiale électrique (E-GMP) du groupe, il comprendra des capacités de charge ultrarapide de 800 volts et 350 kW, un préchauffage de la batterie et une préparation à la charge, des sièges avant et un volant chauffants, et bien d’autres choses encore.

Nous la conduirons la semaine prochaine, alors revenez nous voir pour notre premier essai complet.

Les prix des trois versions se répartissent comme suit :

VERSIONS AUTONOMIE ESTIMÉE PDSF ($ CA) Preferred RWD (propulsion)

grande autonomie

(roues de 18 po) 581 kilomètres 54 999 $ Preferred AWD

(traction intégrale)

grande autonomie

(roues de 18 po) 509 kilomètres 57 999 $ Preferred AWD

(traction intégrale)

grande autonomie

avec ens. Ultimate

(roues de 20 po) 435 kilomètres 63 999 $

Transport et préparation : 1 925 $

À noter qu’au Québec, toutes les versions seront admissibles aux incitatifs provinciaux. Au Canada, seule la version RWD sera éligible aux incitations fédérales.