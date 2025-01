Volvo présentera le EX30 Cross Country lors d’un événement diffusé en direct de la Laponie suédoise

Volvo présentera le EX30 Cross Country tout en mettant en avant ses capacités en extérieur.

Volvo dévoilera le EX30 Cross Country en livestream le 10 février à 7 h EST.

L’événement comprendra des commentaires d’experts et d’invités spéciaux à partir d’une cabane en Laponie suédoise.

Le EX30 Cross Country est conçu pour les aventures en plein air et met l’accent sur l’accessibilité.

Volvo Cars dévoilera le EX30 Cross Country lors d’un événement diffusé en direct le lundi 10 février à 7 h (HNE). L’événement se déroulera dans un chalet d’hiver en Laponie suédoise et pourra être visionné sur EX30CrossCountryevent.volvocars.com.

Des experts Volvo et des invités spéciaux participeront à l’événement et donneront un aperçu du design et des caractéristiques de l’EX30 Cross Country. Selon Volvo, le véhicule est conçu pour offrir des expériences d’aventure en plein air à un public mondial.

Inspiré par la culture suédoise des activités de plein air, le EX30 Cross Country se positionne comme un véhicule compact adapté aux paysages accidentés. L’événement diffusé en direct montrera comment le véhicule est conçu pour un style de vie active et offre des capacités polyvalentes.

Les téléspectateurs du monde entier pourront suivre l’événement en ligne et en apprendre davantage sur le dernier-né de la gamme Volvo. De plus amples détails sur l’EX30 Cross Country, y compris les spécifications et la disponibilité sur le marché, devraient être communiqués lors de la présentation. Les prix seront communiqués ultérieurement.

Visionnez l’évènement diffusé en direct ici :EX30CrossCountryevent.volvocars.com