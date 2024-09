Volvo planifie lancer ou modifier 10 modèles au cours des deux prochaines années

Ces modèles incluent les EX40 et EC40 presqu’inchangés ainsi que les EX30 et EX90 déjà dévoilés.

Les futurs modèles électriques incluent un VUS EX60, une berline ES90 et une familiale EV60.

Les hybrides branchables, comme le nouveau XC90 2025, auront plus d’autonomie électrique qu’avant.

Après quelques années de calme relatif, Volvo a été très actif depuis le début du mois, avec le lancement d’un XC90 rafraîchi et des informations voilées sur de futurs produits.

En ce qui concerne ces modèles à venir, le constructeur suédois a révélé quelques détails supplémentaires lors d’une réunion entre ses concessionnaires et les PDG et Chef des Opérations de la marque en début de semaine.

Les deux dirigeants ont annoncé une feuille de route qui verra Volvo introduire dix modèles nouveaux ou modernisés au cours des deux prochaines années.

Bien que cela semble beaucoup, il est important de se rappeler que plusieurs de ces modèles à venir sont déjà connus, et que quelques autres pourraient ne pas arriver sur le marché nord-américain.

En effet, parmi ces 10 futurs produits figurent l’EX30 et l’EX90, dont les livraisons sont sur le point de commencer après avoir été dévoilées il y a plus d’un an.

En outre, deux autres véhicules inclus dans ce plan sont les EX40 et EC40 2025, qui ne sont guère plus que des versions rebadgées des actuels VUS sous-compacts électriques XC40 Recharge et C40 Recharge qui sont sur le marché depuis 2020 et 2021 respectivement.

Enfin, le XC90 2025 rafraîchi qui vient d’être dévoilé il y a deux semaines est un autre modèle « futur » dont nous avons connaissance. Contrairement aux autres, ce VUS n’est pas un VÉ, mais plutôt un PHEV.

Il n’est pas certain que le monospace électrique EM90, réservé à l’Asie et qui a trouvé ses premiers acheteurs en début d’année, soit inclus dans les dix futurs produits, ce qui nous laisse trois ou quatre modèles qui n’ont pas encore été vus.

Bien que nous ne sachions pas encore à quoi ressembleront ces véhicules, nous avons une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre puisque Volvo a également dévoilé les noms de ces futurs modèles.

La première sur la liste est l’ES90, une berline électrique de taille moyenne qui rejoindra la S90 comme les deux seules berlines de la marque, maintenant que la compacte S60 a été abandonnée. Ce véhicule électrique a été présenté lors du lancement du nouveau XC90 et devrait être dévoilé en mars 2025.

L’EX60 suivra peu après, un compagnon électrique du populaire VUS compact XC60 qui devrait être commercialisé en 2026. Peu de détails sont connus pour l’instant, si ce n’est qu’il utilisera la troisième génération de la plateforme SPA, sur laquelle reposent tous les produits actuels de la marque.

Afin d’offrir une plus grande autonomie, l’EX60 sera équipé d’un nouveau type de moteur électrique qui vise une efficacité énergétique de 93 % au lieu des 91 % atteints par les unités précédentes.

Enfin, la familiale électrique EV60 Cross Country rejoindra également la gamme, devenant potentiellement le premier véhicule électrique de ce type à être vendu en Amérique du Nord.

Si tous ces modèles sont entièrement électriques, Volvo n’abandonne pas pour autant les versions hybrides rechargeables, et d’autres devraient bientôt voir le jour.

Comme nous l’avons vu avec le XC90 PHEV 2025, ces hybrides branchables Volvo de nouvelle génération offriront une autonomie électrique nettement supérieure à celle des modèles actuels, ce qui les rendra plus économes en carburant.

Source : Automotive News