Volvo n’abandonnera pas définitivement les familiales, contrairement à ce que l’on croyait

Le principal dirigeant de Volvo responsable des produits confirme que le constructeur réévalue les familiales à mesure que la demande pour l’électrification progresse.

Michael Fleiss, de Volvo, confirme l’intérêt pour un retour des familiales sur les marchés mondiaux.

Toute future familiale utiliserait la plateforme SPA3 de Volvo ou des systèmes hybrides à grande autonomie.

Les tendances de marché en Chine, en Europe et en Amérique du Nord soutiennent un regain d’intérêt pour les carrosseries de type familiales.

Volvo pourrait réintroduire des modèles familiaux dans sa gamme, y compris sur le marché nord-américain, selon des commentaires formulés par Michael Fleiss, chef de la stratégie et des produits de l’entreprise. S’exprimant à Stockholm en amont de la présentation du EX60 2027, Fleiss a déclaré de « surveiller cet espace » lorsqu’on l’a interrogé sur l’avenir de la marque en matière de familiales.

C’est la meilleure nouvelle provenant de l’industrie automobile depuis le début de l’année.

Fleiss a confirmé que le constructeur suédois réévalue activement le segment des familiales. « Nous étudions cette possibilité », a-t-il déclaré, soulignant que les familiales demeurent une catégorie solide, particulièrement dans les marchés où l’efficacité énergétique et l’aérodynamisme des véhicules sont essentiels — des priorités clés à l’ère des véhicules électriques.

Le dirigeant a également reconnu le lien historique de la marque avec les familiales. « Volvo est reconnue pour ses familiales », a-t-il affirmé, tout en évoquant les changements technologiques susceptibles de raviver l’intérêt des consommateurs. Fleiss a suggéré qu’à une époque où les groupes motopropulseurs ne constituent plus un facteur de différenciation majeur dans le monde des véhicules électriques, la plateforme électrique SPA3 de Volvo, qui sert de base aux prochains EX60 et Polestar 7, positionne avantageusement l’entreprise pour concurrencer dans ce créneau.

« Oui », a répondu Fleiss lorsqu’on lui a demandé s’il existait encore un marché viable pour les familiales aux États-Unis. Il a également souligné que l’intérêt pour ce type de véhicule connaît un regain en Chine et en Europe, qualifiant cette tendance de revirement par rapport à la situation d’il y a dix ans, lorsque les familiales étaient largement considérées comme non viables sur le plan commercial.

« Il y a dix ans, c’était un non catégorique, mais maintenant, ça revient », a déclaré Fleiss. Il a aussi noté que, bien que l’Europe demeure le plus important marché pour les familiales, une expansion de l’offre vers l’Amérique du Nord est envisageable : « Pourquoi pas, si vous en avez une, la vendre aussi aux États-Unis ? »

Bien qu’aucun modèle précis ni calendrier de production n’aient été annoncés, Fleiss a indiqué que toute future familiale Volvo serait vraisemblablement électrifiée. Cela pourrait inclure des modèles entièrement électriques reposant sur la plateforme SPA3, ainsi que des hybrides rechargeables à grande autonomie capables d’offrir jusqu’à 160 km de conduite en mode électrique.

Sous l’égide de Geely, les modèles de type familiale ou « shooting brake » existants comprennent les Zeekr 001 et le Zeekr 007 récemment lancé. Bien qu’aucun des deux ne soit véritablement de l’ADN Volvo, le fait demeure que Volvo et Geely n’auront pas à chercher bien loin pour trouver de l’inspiration, des composants ou des idées. Il y a aussi la sublime Polestar 3, qui nécessiterait peu plus qu’un ajustement de la ligne de toit et du hayon pour devenir une familiale…

En guise de conclusion, je pense que Volvo devrait concevoir et commercialiser une familiale rétro inspirée de la 240. Lorsque Volvo le fera, et que ce sera un succès, veuillez en envoyer une aux bureaux d’ÉcoloAuto, Montréal, QC, Canada, à l’attention de Mathieu St-Pierre. Merci. Oui, je suis très enthousiaste.

