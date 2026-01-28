Volvo évalue un VUS hybride de plus grande taille pour rivaliser dans le segment pleine grandeur

Volvo explore un nouveau VUS de grande taille comme modèle phare pour l’Amérique du Nord et la Chine, possiblement assemblé en Caroline du Sud.

Volvo étudie la possibilité d’un nouveau VUS au-dessus du XC90 afin de répondre à la demande pour des hybrides pleine grandeur en Amérique du Nord et en Chine.

Le PDG confirme l’intérêt pour des hybrides à trois rangées plus volumineux, alors que les préoccupations liées à l’autonomie des VE persistent.

Le nouveau modèle pourrait partager sa plateforme avec le XC90 ou le Zeekr 9X et être assemblé en Caroline du Sud.

Volvo évalue le lancement d’un nouveau VUS hybride pleine grandeur positionné au-dessus de l’actuel XC90, dans le cadre d’une stratégie visant à répondre à la demande croissante de véhicules à trois rangées de plus grande taille. Ce modèle phare potentiel entrerait dans la catégorie des VUS du segment F, en concurrence avec les BMW X7 et Mercedes-Benz GLS, ainsi qu’avec les Cadillac Escalade, Lincoln Navigator, Infiniti QX80 et autres.

Le chef de la direction de Volvo, Håkan Samuelsson, a indiqué que l’entreprise envisage un tel modèle, sans toutefois avoir pris de décision finale. « Les VUS plus grands font partie de ce que nous examinons », a déclaré Samuelsson. « Surtout en Chine et aux États-Unis, le véritable VUS à trois rangées est un segment en croissance et un segment intéressant. »

Il s’agit aussi d’un segment lucratif que d’autres occupent déjà ou envisagent. Audi travaille depuis ce qui semble une éternité sur un Q9, tandis que BMW a laissé entendre qu’un X7 XL est une possibilité. Lexus est déjà présent dans ce créneau avec le LX. Même Genesis s’intéresse à la catégorie avec le concept X Gran Equator.

Le constructeur suédois propose actuellement les XC90 et EX90 comme ses modèles les plus imposants, tous deux offerts avec trois rangées. Toutefois, Samuelsson a indiqué que les consommateurs des marchés clés sont susceptibles de privilégier, à court terme, des motorisations hybrides, citant le poids des batteries et les limites d’autonomie comme des défis pour les véhicules entièrement électriques de cette taille.

Il a également laissé entendre que tout futur modèle phare pourrait être assemblé à l’usine Volvo de Charleston, en Caroline du Sud. « Si nous commençons à y construire une voiture, ce sera un modèle très attrayant pour le marché américain et pour les clients américains », a-t-il affirmé.

L’utilisation de la plateforme SPA2, actuellement partagée par le XC90 et l’EX90 électrique, demeure une option probable pour le nouveau modèle. Volvo pourrait aussi tirer parti de ses liens avec d’autres marques appartenant à Geely dans le processus de développement. Un candidat potentiel est le Zeekr 9X, un VUS de luxe mesurant 5,24 mètres de longueur, soit nettement plus grand que le XC90. Le 9X est animé par un moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres jumelé à trois moteurs électriques, pour une puissance combinée de 1 350 chevaux. On peut présumer que le produit final affichera une puissance nettement inférieure.

Volvo n’a pas encore confirmé le choix de la plateforme ni l’échéancier d’une décision. Le nom du modèle demeure également inconnu. Nous croyons que Volvo devrait réintroduire sa nomenclature PV. Les options ne manquent pas : 444, 544, 800, et ainsi de suite.

Source: Autocar