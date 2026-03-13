Volkswagen prépare le lancement de l’ID.3 Neo avec des améliorations numériques et en efficacité

La compacte électrique mise à jour de Volkswagen ajoute quelques lettres à son nom et introduit un nouveau logiciel, des fonctions d’aide à la conduite et des services numériques élargis.

Volkswagen dévoilera la berline à hayon électrique mise à jour ID.3 Neo lors d’une présentation mondiale à la mi-avril.

Un nouveau logiciel permet la conduite à une pédale, un Travel Assist amélioré, une clé numérique et une boutique d’applications embarquée.

La fonction Vehicle-to-Load alimente des appareils externes en utilisant jusqu’à 3,6 kW provenant de la batterie.

Volkswagen nous a informés qu’il prépare une mise à jour importante de sa berline compacte électrique à hayon. Le premier changement concernera son nom révisé : ID.3 Neo. Le véhicule mis à jour doit faire ses débuts mondiaux à la mi-avril et profitera à la fois de modifications stylistiques et d’une nouvelle plateforme logicielle.

Lancée à l’origine en 2020 comme premier véhicule électrique dédié de la marque, l’ID.3 a subi plusieurs améliorations visant notamment à corriger des préoccupations liées à la qualité de l’habitacle. La plus récente révision comprendra des mises à jour de design ainsi qu’une série d’améliorations numériques et fonctionnelles.

L’appellation Neo possède une signification historique pour le projet. « Neo » servait de nom de code interne durant la phase initiale de développement technique avant l’entrée en production du modèle. L’ID. Golf, attendue dans l’avenir, ne doit pas être confondue avec l’ID.3 puisqu’il s’agira d’un véhicule distinct, malgré les comparaisons initiales entre les deux.

La plus récente génération de logiciels de Volkswagen constitue le cœur de cette mise à jour. La plateforme permet d’ajouter des capacités d’aide à la conduite supplémentaires, dont une version améliorée de Travel Assist qui intègre la détection des feux de circulation. Un mode de conduite à une pédale a également été introduit, permettant au véhicule de récupérer de l’énergie jusqu’à l’arrêt complet.

La mise à jour introduit également une fonction Vehicle-to-Load (V2L) à l’ensemble de la gamme ID. Les propriétaires pourront alimenter des équipements électriques externes directement à partir de la batterie. Le système fournira jusqu’à 3,6 kW de puissance et pourra alimenter des appareils comme une glacière ou, de façon plus critique, une machine à café, soit par une prise intérieure de 230 volts, soit par un adaptateur branché au port de recharge.

Kai Grünitz, membre du directoire de Volkswagen responsable du développement technique, affirme que le logiciel mis à jour offrira une meilleure performance des systèmes et une convivialité accrue sur l’ensemble des modèles électriques de l’entreprise.

De nouveaux services numériques accompagnent également le nouveau système d’exploitation. La plateforme d’infodivertissement Innovision introduit une boutique d’applications intégrée à bord permettant aux utilisateurs d’activer ou de télécharger des fonctions comprenant la diffusion audio en continu, des services vidéo, des outils de recharge, des applications de stationnement et davantage.

Une clé numérique du véhicule sera également offerte en option. Cette fonction permet aux conducteurs de déverrouiller et de démarrer le véhicule à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une montre intelligente grâce à une technologie d’authentification sans fil semblable à celle utilisée pour les systèmes de paiement mobile.

La plateforme logicielle est déjà offerte sur les ID.4, ID.5 et ID.7, qui peuvent désormais être commandés avec ce système mis à jour dans les marchés où ils sont disponibles. Les futurs véhicules électriques Volkswagen des segments des petites et des compactes, comme les prochains ID. Polo, ID. Polo GTI et ID. Cross, devraient être lancés avec la même architecture numérique.

Volkswagen indique que les mises à jour logicielles et matérielles sont conçues pour respecter les exigences réglementaires à venir, notamment le cadre d’émissions Euro 7 en Europe, la norme californienne ZEV3 sur les véhicules zéro émission et le règlement européen General Safety Regulation 2.

Des améliorations d’efficacité sont également prévues pour certains modèles existants. Les versions d’entrée de gamme des ID.4 et ID.5 adopteront un nouveau moteur électrique de 140 kW (188 ch) jumelé à une batterie lithium-fer-phosphate de 58 kWh. Non seulement le couple augmentera, mais l’autonomie progressera jusqu’à 40 km selon le cycle WLTP, soit environ 34 km selon l’EPA.

Enfin, la nouvelle ID.3 Neo et, d’ailleurs, l’ID. Golf ne seront pas offertes sur notre marché de sitôt, si jamais elles y sont proposées.