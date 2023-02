Volkswagen ID.Buzz : Abandonner la peinture deux-tons pourrait réduire les temps de livraison

Changer un certain nombre d’options pourrait réduire les temps d’attente de 11 mois.

Contrairement aux autres constructeurs, VW priorise les véhicules moins équipés.

Plus de versions de la fourgonnette électrique arriveront dans les deux prochaines années.

Volkswagen a actuellement environ 2 000 commandes en Europe pour le monospace électrique ID.Buzz (et sa version cargo), ce qui entraîne des retards dus à des problèmes de production.

Comme de nombreux constructeurs automobiles, Volkswagen ressent encore les effets de la pénurie de semi-conducteurs sur sa chaîne d’approvisionnement, ce qui explique que certains acheteurs de l’ID.Buzz doivent attendre 18 mois pour en prendre livraison.

Afin de réduire ce délai au minimum, VW a annoncé un certain nombre d’options qui peuvent affecter les délais de livraison si elles sont retirées du formulaire de commande par les acheteurs.

L’option qui a le plus d’effet sur les délais de livraison est la peinture bicolore distinctive. En effet, les acheteurs qui optent pour l’une des six teintes unies peuvent s’attendre à recevoir leur ID.Buzz dans sept mois seulement.

Parmi les autres options qui peuvent accélérer le processus de production lorsqu’elles ne sont pas choisies, citons le pack Infotainment Plus, axé sur la technologie, qui souffre d’un manque de puces informatiques.

La réduction du retard est importante pour Volkswagen car elle s’apprête à ajouter deux nouvelles versions de l’ID.Buzz d’ici 2025 qui susciteront encore plus d’intérêt.

En effet, le fourgon électrique sera proposé dans une version GTX plus sportive plus tard cette année, et la version allongée (la seule qui sera proposée en Amérique du Nord) devrait arriver en Europe au milieu de la décennie.

Cette stratégie a déjà été observée chez différents constructeurs automobiles, mais contrairement à la plupart d’entre eux, Volkswagen a choisi de donner la priorité aux modèles les plus abordables qui nécessitent moins de composants plutôt que de jeter tout ce qu’elle a sur les versions les plus chères.

Source : Autocar