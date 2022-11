VinFast dévoile le VF6 et le VF7 à Los Angeles

Ces plus petits VUS mènent le total de véhicules offerts par la marque en Amérique du Nord à 4.

Ces modèles ont été dessinés par Torino Design plutôt que Pininfarina.

La marque n’a toujours pas révélé les détails techniques de ces modèles.

VinFast n’a pas encore livré ses premiers véhicules aux clients nord-américains mais cela ne l’a pas empêché d’ajouter deux autres modèles à sa gamme, qui comprend maintenant les VF6, VF7, VF8 et VF9.

Le VF6 et le VF7 sont tous deux nouveaux et apportent une nouvelle image de marque pour Vinfast puisqu’ils n’ont pas été dessinés par la même équipe qui a conçu l’apparence des deux plus grands modèles.

En effet, les VF8 et VF9 ont été conçus par Pininfarina tandis que les nouveaux modèles ont été dessinés par Torino Design.

Les principales différences entre les deux VUS résident dans leur équipement d’éclairage, puisque les plus petits modèles abandonnent les phares traditionnels des VF8 et VF9 en faveur d’un design divisé dans lequel deux bandes de DEL forment un large « V » en longeant le bord du capot puis en plongeant au milieu où elles se rejoignent presque.

Les feux de croisement et de route proprement dits sont situés plus bas sur le bouclier et vers le côté sur les deux modèles, le VF6 utilisant des bandes sous le projecteur pour ses clignotants et le VF9 les plaçant dans une sorte de boomerang qui entoure le projecteur.

À l’arrière, les similitudes sont également présentes, les deux modèles présentant deux bandes de DEL rouges parallèles au sol avant de plonger autour du logo VinFast, tout comme à l’avant.

Aussi similaire à la partie avant, les feux arrière sont séparés en deux unités, les clignotants et les feux de recul étant installés dans une partie inférieure de chaque côté.

D’après ce que l’on peut voir à travers les vitres, l’intérieur du VF6 et du VF7 semble très similaire l’un à l’autre mais aussi aux modèles existants du constructeur.

Cela signifie que le tableau de bord est très simple, avec presque toutes les commandes intégrées dans un seul écran central, assez semblable à la Tesla Model 3 et Model Y.

Contrairement aux Tesla cependant, les VUS VinFast semblent tous avoir un affichage tête haute qui projette la vitesse du véhicule directement sur le pare-brise.

Différents par leur taille physique, les VF6 et VF7 seront également différents par leur prix, mais la société n’a pas encore annoncé de chiffres officiels à ce sujet.

Si l’on considère que le VF8 est vendu à partir de 51 250 $ au Canada, on s’attend à ce que le VF7, plus petit, soit vendu à moins de 50 000 $ et que le VF6, encore plus petit, soit offert à un prix encore plus bas.

Il est bon de rappeler que ces prix n’incluent pas la batterie puisque VinFast utilise un modèle d’affaire où les propriétaires doivent payer la batterie et le véhicule séparément.