Véhicules Genesis 2023 : aperçu et changements

Une toute nouvelle génération de la Genesis G90 est arrivée.

Les G80 électrique et GV70 électrique s’ajoutent à la gamme.

Changements mineurs pour les G70, GV70, G80 et GV80

Les véhicules utilitaires sont désormais une partie importante de la gamme Genesis, et les motorisations électriques aussi. La marque de luxe coréenne propose maintenant trois modèles électriques, dont deux parmi ses trois multisegments, et une parmi ses trois berlines.

Et comme d’habitude, Genesis a surpris la foule des salons de l’auto avec une nouvelle ronde de voitures conceptuelles, dont la X Concept, la X Speedium Coupe Concept et la X Convertible Concept. Voici ce à quoi l’on s’attend de la marque Genesis en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Genesis G80 électrique

La berline électrique Genesis G80 est arrivée, proposant un système à deux moteurs créant un rouage intégral, avec une puissance totale de 365 chevaux et un couple de 516 livres-pied. Sa batterie de 87,2 kWh procure une autonomie estimée à 454 km. Une seule déclinaison de la G80 électrique est disponible, et elle est tout équipée à partir de 105 000 $, montant à laquelle s’ajoute la nouvelle taxe de luxe fédérale (1 023 $).

Genesis GV60

Lancé au cours de 2022, le Genesis GV60 est un multisegment sous-compact 100 % électrique, et le premier VÉ de la marque. Il partage la même architecture E-GMP du groupe Hyundai, que l’on retrouve également sous les Hyundai IONIQ 5 et IONIQ 6 ainsi que le Kia EV6. La version Advanced de base obtient un système à deux moteurs et un rouage intégral, produisant un total de 314 chevaux et un couple de 446 livres-pied. La déclinaison Performance mise plutôt sur 429 chevaux — un 483 en activant la fonction temporaire de surpuissance — et 516 livres-pied. Une batterie de 77,4 kWh permet une autonomie de 399 ou de 378 kilomètres.

Genesis GV70 électrique

La version électrique du Genesis GV70 vient tout juste d’être dévoilée, et arrivera sous peu. Elle affiche une puissance de 429 chevaux et un couple de 516 livres-pied grâce à ses deux moteurs, un à l’avant et un à l’arrière afin de créer un rouage intégral. Le GV70 électrique est muni d’une batterie de 77,4 kWh, allouant une autonomie de 383 km.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Il n’y a aucun modèle chez Genesis proposant une motorisation hybride ou hybride rechargeable, et il n’y en aura probablement jamais non plus. Comme mentionné ci-haut, la marque propose déjà une gamme de véhicules 100 % électriques.

AUTRES MODÈLES

Genesis G70

La berline sport compacte Genesis G70 est disponible en déclinaisons 2.0T Select, 2.0T Advanced et 2.0T Prestige, équipées d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres produisant 252 chevaux et un couple de 260 livres-pied. Les 3.3T Advanced et 3.3T Sport sont plutôt munies d’un V6 biturbo de 3,3 litres avec 365 chevaux et un couple de 376 livres-pied. Évidemment, le rouage intégral figure de série, tout comme une boîte automatique à huit rapports. Pour 2023, la G70 reçoit de nouvelles jantes en alliage de 19 pouces et de nouvelles teintes de carrosserie.

Genesis G80

La deuxième génération de la berline Genesis G80 a été mise en vente en 2021. La version 2.5T Advanced mise sur un quatre cylindres turbo de 2,5 litres avec 300 chevaux et un couple de 311 livres-pied, assorti d’une boîte automatique à huit rapports et d’un rouage intégral. Les versions 3.5T Sport et 3.5T Sport Plus sont équipées d’un V6 biturbo de 3,5 litres produisant 375 chevaux et un couple de 391 livres-pied. Le millésime 2023 apporte une nouvelle molette multifonction pour le système multimédia, qui devrait être plus facile à manipuler avec sa forme convexe.

Genesis G90

Une toute nouvelle génération de la berline Genesis G90 s’amène pour 2023, avec design extérieur plus moderne, un habitacle plus chic et raffiné et plusieurs nouvelles caractéristiques technologiques. Sous le capot, on retrouve un V6 biturbo de 3,5 litres produisant 375 chevaux et un couple de 391 livres-pied, alors que la même motorisation dotée d’une assistance électrique, ou ce que la marque appelle e-Supercharger, génère 409 chevaux et 405 livres-pied. Les deux moteurs sont jumelés à un rouage intégral. La nouvelle G90 est truffée d’équipement de série ou livrable, comme des portes à fermeture adoucie, une suspension pneumatique, une direction aux quatre roues, une sellerie en cuir nappa, des sièges avant et arrière à réglage électrique avec fonction de massage, une instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, un écran tactile de 12,3 pouces pour le système multimédia, un affichage tête haute, une clé numérique et une chaîne audio ambiophonique Bang & Olufsen.

Genesis GV70

Outre la nouvelle motorisation électrique, deux moteurs à essence sont disponibles dans le Genesis GV70. Le premier est un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres produisant 300 chevaux et un couple de 311 livres-pied, alors que le deuxième est un V6 biturbo de 3,5 litres avec 375 chevaux et 391 livres-pied. Les deux sont jumelés à une boîte automatique à huit rapports et un rouage intégral. Pour le millésime 2023, le GV70 obtient des étriers de frein arrière peints en noir, des boutons physiques au lieu de boutons à effleurement sur le volant, quelques changements à la liste d’équipement et de nouvelles teintes de carrosserie.

Genesis GV80

L’utilitaire intermédiaire Genesis GV80 entame sa troisième année. Il est toujours disponible avec un quatre cylindres turbo de 2,5 litres produisant 300 chevaux, ou bien un V6 biturbo de 3,5 litres avec 375 chevaux. Une boîte automatique à huit rapports et un rouage intégral figurent de série. La gamme pour 2023 est composée des variantes 2.5T Advanced, 3.5T Advanced et 3.5T Prestige. L’habitacle propose une nouvelle molette multifonction pour le système multimédia, des porte-gobelets révisés à la deuxième rangée, un capteur de durée de vie de l’huile moteur, quelques changements à la liste d’équipement et de nouvelles couleurs de carrosserie.