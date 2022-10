Une Porsche Taycan à trois moteurs arrive bientôt

Elle va rivaliser avec la Tesla Model S Plaid.

Les estimations de puissance commencent à 1 000 ch.

Il semble que ce n’est qu’hier que Porsche a révélé le concept Mission E. En fait, l’introduction du concept a eu lieu il y a presque cinq ans et il y a environ 4 ans et demi que le nom a été rendu public. Aujourd’hui, Porsche travaille déjà sur un rafraîchissement de mi-cycle de son premier véhicule électrique et sur une nouvelle version puissante à trois moteurs.

Porsche a montré qu’elle pouvait construire des voitures très rapides, qu’elles fonctionnent à l’essence ou aux électrons. À l’heure actuelle, la Taycan Turbo S reste le véhicule électrique de série le plus rapide à faire le tour du Nurburgring. Voici une histoire amusante : Il y a quelque temps, Tesla a déclaré à plusieurs reprises que sa Model S Plaid allait battre le record, mais cela reste à voir. Quoi qu’il en soit, la Plaid est actuellement l’une des voitures de série les plus rapides du monde grâce à sa disposition à trois moteurs.

Des photographies partagées par autoexpress montrent une Porsche Taycan portant un pare-chocs avant plus agressif, des freins en céramique, et le signe le plus évident de plus de puissance et de vitesse, un grand aileron arrière. Selon l’article, cette nouvelle Taycan arbore trois moteurs électriques qui devraient produire au moins 1 000 ch. La Model S Plaid développe 1 020 ch, nous sommes donc convaincus que Porsche en tirera un peu plus que cela et laissera de la place pour une mise à jour par voie aérienne qui débloquera plus de puissance dans le futur.

Quant au prix, la Taycan Turbo S débute à un peu plus de 222 000 $ CAN. Nous pouvons facilement imaginer une augmentation de 50 000 $ pour ce qui pourrait être une Taycan Turbo GT. En revanche, la Tesla Model S Plaid débute à 176 600 $.