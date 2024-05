La berline sport Genesis G70 abandonnée au profit de véhicules électriques plus grands et plus spacieux

– Genesis annule la G70 pour se concentrer sur des véhicules électriques plus grands et plus spacieux.

– Les tendances du marché montrent une baisse de la demande pour les berlines de luxe d’entrée de gamme au profit des VUS.

– Le pivot stratégique de Genesis s’aligne sur l’évolution plus générale de l’industrie vers les VUS et les véhicules électriques.

Genesis, la marque de luxe de Hyundai, prend la même direction que la plupart des autres constructeurs automobiles : tuer les voitures. Alors que l’accent est mis sur le VUS tout électrique GV90, une autre voiture mord la poussière : la Genesis G70, brillante et peu appréciée, est morte. Cette décision, comme la plupart des autres, s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à s’aligner sur les tendances et les demandes futures du marché.

Aperçu de la gamme tout électrique de Genesis

Genesis s’efforce de rester fort sur le marché des véhicules électriques (VE). Les estimations de volume de production indiquent des investissements importants dans quatre modèles clés : le GV90, le GV80, le GV70 et le G80. Le groupe Hyundai Motor vise grand avec des objectifs de production et de vente ambitieux pour ces modèles Genesis haut de gamme entre décembre 2025 et 2033. Cependant, les G70 et GV60 sont notablement absents de ces plans, ce qui soulève des questions quant à leur avenir au sein de la marque.

Au revoir Genesis G70

Initialement, un successeur à la G70 était prévu, sous le nom de code RN2. Cependant, Genesis a décidé d’annuler ce projet selon le Korean Car Blog. Les raisons derrière cette décision comprennent un chevauchement avec la G80 et, bien, personne ne veut plus de berlines. Immédiatement après son lancement en 2017, la G70 a connu le succès, mais elle n’a pas duré malgré les améliorations et les mises à jour, un peu comme la merveilleuse Kia Stinger.

Nous avons toujours aimé la berline G70, vraiment aimé la GV60 d’ailleurs, et nous sommes tristes de voir une autre voiture partir. Si vous le permettez, nous aimerions ajouter une chose à propos de la G70 : nous pensons qu’elle deviendra un futur classique, en particulier les versions manuelles à 6 vitesses à propulsion ultra-rare proposées au début au Canada. Pensez-y comme une future Hyundai Stellar haut de gamme pour collectionneurs…