Honda dévoile un plan agressif pour les véhicules électriques, visant à atteindre 100 % des ventes d’ici 2040

Honda vise 100 % de ventes de VE d’ici 2040 grâce à un plan d’investissement de 98 milliards de dollars.

Les nouveaux modèles de VE de la « Série 0 » feront leur apparition d’ici 2030, en mettant l’accent sur des conceptions légères et performantes.

La chaîne d’approvisionnement intégrée des batteries vise à réduire les coûts de 20 % et les dépenses de production des VE de 35 % d’ici à 2030.

Le rapport d’activité 2024 récemment publié par Honda présente les plans ambitieux de l’entreprise en matière d’électrification. En mettant l’accent sur plusieurs produits EV innovants, des investissements substantiels et des réformes stratégiques en matière de production et d’approvisionnement, Honda ne cache pas ses espoirs et ses objectifs en matière d’électrification de sa gamme.

Objectifs d’électrification et initiatives clés

Honda s’est fermement engagé à réaliser 100 % des ventes mondiales de véhicules électriques et hybrides d’ici à 2040. Cet objectif sera atteint selon un calendrier précis et par le biais de plusieurs initiatives clés. L’entreprise prévoit de lancer des véhicules électriques uniques et attrayants, d’établir une chaîne de valeur complète pour les véhicules électriques centrée sur les batteries et de faire progresser les technologies de production des véhicules électriques. Ces mesures visent à créer une nouvelle marque et une nouvelle activité pour les véhicules électriques à long terme.

Réformes de la production et de l’approvisionnement

La réduction des coûts est un élément important de la stratégie de Honda. L’entreprise prévoit de réduire les coûts d’approvisionnement en batteries en Amérique du Nord de plus de 20 % d’ici à 2030. En outre, les coûts de production globaux devraient diminuer d’environ 35 %. Honda est optimiste quant à la possibilité d’obtenir suffisamment de batteries pour assurer la production de 2 millions de VE par an d’ici à 2030, garantissant ainsi un approvisionnement régulier pour atteindre ses objectifs de production.

Stratégie de la gamme de VE

D’ici à 2030, Honda prévoit de lancer sept modèles mondiaux de VE sous la marque Honda 0 Series, allant de la petite à la grande taille. Cette gamme comprendra un produit de micro-mobilité doté du Honda Mobile Power Pack e : (MPP), conçu pour répondre aux divers besoins de mobilité.

Stratégie d’investissement

La stratégie d’investissement de Honda est à la fois audacieuse et globale. Au cours de la prochaine décennie, l’entreprise investira 10 000 milliards de yens, soit 65 milliards de dollars américains. Cet investissement sera réparti comme suit 2 billions de yens pour la recherche et le développement dans le domaine de la mobilité définie par logiciel, 2 billions de yens pour l’établissement de chaînes de valeur des VE sur les marchés clés, et 6 billions de yens pour les investissements liés à la production, y compris les nouveaux modèles de VE et les usines de production de la prochaine génération. Ces investissements sont destinés à stimuler la croissance future et à garantir des rendements substantiels pour les actionnaires.

Chaîne de valeur complète pour les véhicules électriques

Un élément essentiel de la stratégie de Honda est la mise en place d’une chaîne de valeur complète pour les véhicules électriques. Dans un premier temps, l’entreprise s’associera pour la production de batteries et l’approvisionnement stable. À mesure que le marché arrivera à maturité, Honda passera à une chaîne de valeur verticalement intégrée avec une production et un recyclage des batteries en interne. Les initiatives clés comprennent une usine de batteries en coentreprise aux États-Unis avec LG Energy Solution et une production interne au Canada avec GS Yuasa.

Technologies de production des VE

L’approche de Honda en matière de production de véhicules électriques consistera à utiliser les installations existantes pour les modèles à moteur à combustion interne (ICE) et les modèles électriques, en s’appuyant sur des technologies de production avancées. Une usine dédiée aux VE au Canada, opérationnelle d’ici 2028, se caractérisera par une efficacité de production de haut niveau, réduisant considérablement les coûts et augmentant les taux d’utilisation des capacités. Cette usine sera la pierre angulaire de la stratégie de production de Honda, permettant à l’entreprise d’atteindre ses objectifs ambitieux en matière d’électrification.

Gamme de véhicules électriques et progrès en matière d’hybrides

La gamme de véhicules électriques de Honda comprendra la Série 0, qui fera ses débuts en Amérique du Nord et dans le monde entier. D’ici 2027, Honda prévoit d’introduire 10 modèles de véhicules électriques de marque Honda en Chine. La gamme comprendra également des mini-véhicules électriques à usage commercial, des mini-véhicules électriques à usage personnel et des produits de micro-mobilité avec le Honda Mobile Power Pack d’ici à l’année fiscale 2026. En outre, les avancées dans le domaine des modèles hybrides comprendront un système et des plates-formes e:HEV renouvelés, intégrant des technologies EV pour une efficacité et des performances accrues.

La Série 0

La Série 0, lancée en 2026, est au cœur de la stratégie de Honda. Cette gamme commencera par trois véhicules : un multisegment de taille moyenne, un multisegment d’entrée de gamme et la Saloon, une berline cunéiforme présentée au CES. Quatre autres modèles de la série 0 suivront. Nous pouvons nous attendre à un grand multisegment à trois rangées (2027), un multisegment compact (2028), un petit multisegment (2029) et une berline compacte (2030).

Selon Automotive News, ces véhicules présenteront une hauteur totale réduite de 10 % et des porte-à-faux plus courts du même pourcentage. L’autonomie dépassera les 460 km (300 miles) selon les normes de test de l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et les véhicules seront environ 100 kg (220 livres) plus légers que les VE actuels de Honda, grâce à des batteries super minces logées dans des boîtiers gigacast.