Une étude révèle que Tesla est en tête des marques en ce qui concerne les taux d’accidents mortels

Le taux d’accidents mortels de la Hyundai Venue est 4,9 fois plus élevé que celui de la moyenne des véhicules.

Les voitures compactes sont en tête du classement des accidents mortels, avec des taux supérieurs à ceux des véhicules de plus grande taille.

Tesla a le taux d’accidents mortels le plus élevé parmi les constructeurs automobiles.

Basée sur les données d’accidents mortels du Fatality Analysis Reporting System (FARS) de la National Highway Traffic Safety Administration, l’étude a analysé les accidents impliquant les années modèles 2018-2022. iSeeCars a utilisé plus de 8 millions de véhicules sur la route en 2022 pour estimer les taux d’accidents mortels normalisés en fonction des kilomètres parcourus. Les voitures impliquées dans des accidents ayant entraîné la mort d’au moins un occupant entre 2017 et 2022 ont été incluses, tandis que les poids lourds, les modèles à faible volume et les véhicules abandonnés ont été exclus.

L’analyse a révélé que certains véhicules compacts, sous-compacts et performants, sont impliqués de manière disproportionnée dans les accidents mortels. La Hyundai Venue arrive en tête avec un taux de 13,9 accidents mortels par milliard de kilomètres parcourus, soit 4,9 fois plus que le taux moyen de 2,8. La Chevrolet Corvette et la Mitsubishi Mirage suivent de près avec 13,6 accidents mortels par milliard de miles, soit 4,8 fois plus que la moyenne.

Parmi les autres modèles en tête du classement figurent la Porsche 911 et le Honda CR-V Hybrid, qui affichent tous deux un taux d’accidents mortels de 13,2 par milliard de miles, soit 4,6 fois la moyenne. Les Model Y et S de Tesla figurent également sur la liste, malgré les fonctions avancées d’aide à la conduite de la marque.

« La plupart de ces véhicules ont reçu des notes de sécurité élevées de la part d’organisations telles que l’IIHS et la NHTSA », a déclaré Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars. « Cela indique que les taux de mortalité les plus élevés sont probablement liés au comportement du conducteur et à l’état de la route plutôt qu’à des défauts de conception du véhicule.

Les petites voitures présentent le risque le plus élevé



Les voitures compactes et sous-compactes affichent le taux d’accidents mortels le plus élevé par taille de véhicule, avec 3,6 accidents mortels par milliard de kilomètres parcourus. En comparaison, les voitures de taille moyenne et de grande taille affichent des taux inférieurs à la moyenne, avec respectivement 2,5 et 2,0.

« Les petites voitures continuent d’être désavantagées par leur taille et leur poids dans les collisions avec les véhicules plus grands », a expliqué M. Brauer. « La physique est difficile à surmonter, même avec des dispositifs de sécurité avancés.

VUS et camions



Les VUS, souvent considérés comme plus sûrs en raison de leur taille plus importante, figurent toujours en bonne place sur la liste. La Hyundai Venue, la Tesla Model Y et le Honda CR-V Hybrid affichent tous des taux d’accidents mortels bien supérieurs à la moyenne des VUS, qui est de 2,2 accidents par milliard de miles. Les renversements, un risque associé aux véhicules à centre de gravité élevé, ont été cités comme un facteur important.

Les camions affichent une tendance claire en matière de sécurité liée à leur taille, les modèles de grande taille étant généralement plus sûrs que les modèles de taille moyenne. Le Nissan Frontier est toutefois en tête de liste des camions les plus dangereux, avec un taux d’accidents mortels de 5,0 par milliard de miles, soit plus du double de la moyenne du segment (2,3).

Tendances générales en matière de sécurité routière

Constructeurs automobiles ayant le plus grand nombre de décès d’occupants Rang Marque Taux d’accidents mortels (voitures par milliard de véhicules-miles) 1 Tesla 5.6 2 Kia 5.5 3 Buick 4.8 4 Dodge 4.4 5 Hyundai 3.9 Moyenne générale 2.8

L’étude met en évidence une augmentation inquiétante du nombre d’accidents mortels malgré les progrès des technologies de sécurité des véhicules. Les experts attribuent cette augmentation à la distraction au volant, aux excès de vitesse et à d’autres facteurs comportementaux.

« En fin de compte, la prévention des accidents dépend davantage du comportement du conducteur que du type de véhicule », a déclaré M. Brauer. « Si les dispositifs de sécurité contribuent à réduire le nombre d’accidents mortels, les facteurs les plus importants restent la concentration, le respect des limitations de vitesse et la sobriété au volant.