Toyota réutilise des batteries de VÉ pour alimenter l’usine Mazda à Hiroshima

Toyota a installé un système de stockage d’énergie de seconde vie à l’aide de batteries usagées provenant de véhicules électriques et hybrides à l’usine Mazda d’Hiroshima, au Japon. Ce système, appelé Sweep Energy Storage, est conçu pour agir comme tampon entre la production d’énergie solaire de l’installation et la chaîne de production.

La configuration modulaire réutilise des blocs-batteries complets de véhicules hors service, y compris leurs onduleurs d’origine, ce qui réduit le besoin de matériel de contrôle externe. Contrairement aux systèmes de stockage conventionnels, il intègre des batteries de différentes chimies, capacités et états de santé — allant du lithium-ion au nickel métal-hydrure, en passant par les batteries au plomb-acide.

Toujours en phase d’essai, le système Sweep installé dans l’usine Mazda est actuellement évalué pour la stabilité de ses cycles de charge et de décharge. L’objectif est de déterminer si le système peut être utilisé de façon fiable à plus grande échelle pour répondre aux besoins énergétiques de la production.

Toyota a développé le système Sweep en 2022 en collaboration avec Jera, la plus grande entreprise de production d’électricité du Japon. La version mise en œuvre par Jera fournissait une puissance de sortie de 485 kW et une capacité de stockage allant jusqu’à 1 260 kWh. Au cœur du système se trouve un dispositif de contrôle exclusif développé par Toyota, qui gère la décharge d’énergie en modifiant le flux à travers des cellules connectées en série, ce qui permet de contourner certaines batteries au besoin.

Ce système représente une solution de rechange au recyclage ou à l’enfouissement des anciennes batteries de VÉ, notamment celles récupérées sur des véhicules accidentés. En les réutilisant pour le stockage énergétique, Toyota explore de nouvelles applications prolongées pour ces batteries, tant dans les secteurs automobile qu’industriel.