Toyota rend hommage à la LFA et à la 2000GT avec une vidéo aguiche de la GR GT. Sera-t-elle hybride?

Toyota présente le GR GT avec une vidéo aguiche confirmant la présence d’un V8 et d’un design inspiré de son héritage.

Toyota nomme son prochain supercar phare GR GT, avant sa première mondiale prévue le 5 décembre.

La vidéo aguiche laisse entrevoir un V8 biturbo et une carrosserie élargie.

Une version GT3 de course et des variantes Lexus haute performance devraient suivre.

Toyota a confirmé le nom de son prochain modèle de performance phare, le GR GT, avant le dévoilement officiel du véhicule prévu le 5 décembre au Japon. Une vidéo aguiche met en lumière des éléments de design et la sonorité du moteur, révélant de nouveaux détails à l’approche de la première mondiale du modèle.

Le GR GT apparaît aux côtés des anciens modèles de performance de Toyota, la 2000GT et la LFA, dans une publicité télévisée qui enchaîne les notes de moteur de chaque véhicule. Le clip commence avec l’inline-six de la 2000GT, passe au majestueux V10 de la LFA, puis se termine par ce qui semble être, ou plus précisément sonner comme, un V8 animant le nouveau GR GT.

La vidéo montre le GR GT homologué pour la route avec un obscurcissement visuel, mais suffisamment de détails demeurent visibles pour repérer des ailes arrière élargies et des signatures lumineuses qui reflètent celles de l’hypercar GR010 Le Mans 2026. On peut également distinguer des influences de la GR Supra sortante et de la Lexus LC, alors que les véhicules sont présentés sans camouflage pour la première fois.

Toyota n’a pas dévoilé les spécifications techniques, mais on croit que le GR GT sera propulsé par un nouveau V8 biturbo de 4,0 litres. On ne sait toujours pas si ce moteur fera partie d’un groupe motopropulseur hybride, bien que cela semble probable. Une transmission manuelle paraît improbable selon les premiers rapports.

En plus du modèle de série, Toyota développe une version GT3 destinée aux courses d’endurance. La même plateforme de V8 devrait aussi servir de base à de futurs modèles Lexus, dont une éventuelle version de production du Lexus Sport Concept.

Bien que Toyota n’ait pas communiqué de prix, les estimations de l’industrie placent facilement le GR GT dans la fourchette à six chiffres, probablement autour de 150 000 $ (environ 200 000 $ canadiens). Cela le positionnerait sous la LFA à 375 000 $, tout en dépassant les prix des modèles Lexus de performance actuels tels que la RC F. L’entreprise devrait éviter une concurrence tarifaire directe avec les marques de performance ultraluxueuses.

Le GR GT sera dévoilé en ligne le 5 décembre au Japon, tandis que les spectateurs nord-américains pourront probablement voir la présentation dès le 4 décembre en raison du décalage horaire. Une première publique suivra au Salon de l’auto de Tokyo 2026, qui se tiendra du 9 au 11 janvier.

Source: Mike Forsythe (Via YouTube)