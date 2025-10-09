Toyota pourrait dévoiler sa prochaine sportive lundi, parmi plusieurs autres

L’entreprise a publié une image avec les logos de toutes ses marques et la date du 13 octobre.

Cela suggère que Toyota, Lexus, GR, Crown et Daihatsu auront tous quelque chose à présenter.

L’une de ces annonces devrait être la voiture de course GR GT3, précurseur de la prochaine sportive de Lexus.

Lundi prochain s’annonce comme une journée chargée chez Toyota, car les cinq marques du constructeur sur le marché japonais devraient dévoiler quelque chose.

En effet, une image promotionnelle a été ajoutée au site médiatique mondial de l’entreprise, montrant les logos de Toyota, Lexus, Crown, GR et Daihatsu au-dessus d’un lien en Japonais qui dit quelque chose comme « 10.13 13:00, Toyota Times révèle toute l’histoire ».

Ce lien mène à la chaîne YouTube de Toyota Times, où une diffusion en direct est prévue pour le 12 octobre à 23h59, heure de l’Est.

Le fait que les cinq marques japonaises du constructeur soient incluses sur l’image suggère qu’elles auront toutes quelque chose à montrer ou à annoncer ce jour-là, mais nous ne savons pas encore quoi.

Nous avons cependant une bonne idée de ce à quoi s’attendre de la part de GR.

En effet, la division de performance de Toyota dévoilera probablement la voiture de course GR GT3, qui sera éventuellement transformée en version de production de la prochaine voiture sport Lexus.

Un court texte qui apparaît à côté du lien semble le confirmer. Une fois traduit du japonais, il dit : « Le panneau au Fuji Speedway a changé. À gauche se trouve la 2000 GT, à côté la LFA, et à côté de celle-ci…? »

Étant donné que la Toyota 2000 GT et la Lexus LFA sont deux des voitures sport les plus emblématiques jamais produites par le constructeur et ses filiales, il serait logique que la troisième voiture soit la GR GT3.

Le moment choisi semble également pointer dans la même direction, puisque ce modèle fera ses débuts aux 24 heures de Daytona en janvier.

Un autre indice est que cette voiture de course donnera naissance à la version de production du concept Lexus LFR, une voiture sport destinée à être la successeure spirituelle de la LFA.

Peu de détails sont connus sur la prochaine voiture sport Lexus, si ce n’est qu’elle aura probablement un groupe motopropulseur V8 hybride sous le capot.

Cela a été déduit des prototypes qui ont été aperçus autour du Nürburgring en Allemagne au cours des derniers mois. Leur lunette arrière était ornée d’un autocollant jaune qui signale la présence d’un système électrique à haute tension, mais la sonorité de leur échappement suggérait un moteur à huit cylindres.

Source : Motor1.com