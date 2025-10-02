Toyota, Lexus, Honda et Acura dominent le classement des marques de véhicules les plus durables selon une étude

Les constructeurs japonais mènent le classement mondial de la longévité des véhicules, selon les données de l’étude 2025 d’iSeeCars.

Toyota arrive en tête avec 17,8 % de probabilité que ses véhicules atteignent 400 000 km, bien au-dessus de la moyenne.

Seules quatre marques — Toyota, Lexus, Honda et Acura — dépassent la moyenne de l’industrie en matière de durée de vie prédite.

Les constructeurs japonais dominent à la fois les segments de luxe et de non-luxe dans l’analyse de la fiabilité à long terme.

Toyota surpasse tous les autres constructeurs pour la production de véhicules les plus susceptibles d’atteindre 400 000 km, selon l’étude 2025 sur les marques les plus durables d’iSeeCars. Les véhicules de la marque affichent une probabilité de 17,8 % de durer aussi longtemps, soit plus de trois fois la moyenne de l’industrie de 4,8 %.

Lexus, la division de luxe de Toyota, suit à 12,8 %, Honda se place à 10,8 % et Acura à 7,2 %. Ces quatre marques japonaises sont les seules à dépasser le seuil moyen de durée de vie des véhicules selon l’étude.

« Les voitures japonaises ont une réputation bien méritée pour leur grande qualité et leur durabilité », a déclaré Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars. « Après avoir examiné les données de durée de vie de plus de 174 millions de véhicules, iSeeCars peut confirmer que la réputation des voitures japonaises en matière de durabilité est justifiée. »

Top 10 des marques de véhicules non luxueux les plus durables

(Classées selon la probabilité prédite d’atteindre plus de 400 000 km)

Rang Marque % de chance d’atteindre 400 000+ km Comparé à la moyenne du segment (5,1 %) 1 Toyota 17,8 % 3,5× 2 Honda 10,8 % 2,1× 3 GMC 4,6 % 0,9× 4 Chevrolet 4,5 % 0,9× 5 Mazda 3,6 % 0,7× 6 Ram 3,5 % 0,7× 7 Ford 3,1 % 0,6× 8 Dodge 2,5 % 0,5× 9 Nissan 2,4 % 0,5× 10 Subaru 2,3 % 0,4×

Parmi les marques non luxueuses, Toyota et Honda se démarquent comme les seules au-dessus de la moyenne du segment de 5,1 %. Ces deux marques sont plus de deux fois plus susceptibles de produire des véhicules capables d’atteindre 400 000 km comparativement à GMC, qui occupe la troisième place avec 4,6 %.

Dans le segment de luxe, la probabilité moyenne d’atteindre 400 000 km chute à 3,2 %. Cependant, cinq marques dépassent cette barre : Lexus, Acura, Tesla (4,6 %), Cadillac (4,5 %) et Lincoln (3,4 %). Les analystes notent que les voitures de luxe sont généralement utilisées de manière moins intensive, ce qui signifie que c’est souvent le temps, plutôt qu’une défaillance mécanique, qui met fin à leur durée de vie.

Top 10 des marques de véhicules de luxe les plus durables

(Classées selon la probabilité prédite d’atteindre plus de 400 000 km)

Rang Marque % de chance d’atteindre 400 000+ km Comparé à la moyenne du segment (3,2 %) 1 Lexus 12,8 % 4,0× 2 Acura 7,2 % 2,3× 3 Tesla 4,6 % 1,4× 4 Cadillac 4,5 % 1,4× 5 Lincoln 3,4 % 1,1× 6 Volvo 2,2 % 0,7× 7 Infiniti 2,1 % 0,7× 8 Mercedes-Benz 1,7 % 0,5× 9 Buick 0,6 % 0,2× 10 Porsche 0,5 % 0,2×

Dans l’ensemble, 28 des 32 marques se situent en dessous de la moyenne de l’industrie. GMC, Tesla, Chevrolet et Cadillac se retrouvent juste sous la moyenne, avec un écart de 0,2 à 0,3 point de pourcentage.

Le bas du classement comprend des marques ayant moins de 1 % de probabilité d’atteindre 400 000 km, incluant MINI, Jaguar et Maserati. BMW, Audi et Mercedes-Benz se situent également sous le seuil de 1 %.

Le classement repose sur un modèle exclusif qui estime la probabilité qu’un véhicule atteigne certains seuils de kilométrage en fonction de la lecture moyenne de l’odomètre à chaque âge du véhicule. Les résultats finaux pour chaque marque sont calculés à partir de l’ensemble de sa gamme de modèles et pondérés selon la fréquence d’apparition de ces modèles sur la route.