Toyota et Volkswagen croient que la pénurie de semi-conducteurs se résorbera en 2023

Les ventes d’appareils électroniques ont diminué donc les constructeurs automobiles ont accès à davantage de puces.

Toyota planifie de construire 10.6 millions de véhicules cette année, plus qu’en 2019.

Volkswagen pense que le marché chinois va croitre de 4 à 5% en 2023.

Après deux années de pénurie de semi-conducteurs provoquée par une pandémie qui a impacté la production de véhicules dans le monde entier, les constructeurs automobiles estiment que 2023 pourrait voir un retour à la normale.

En effet, Toyota vise à produire 10,6 millions de véhicules cette année, soit plus que les 9,1 millions qu’il a réalisés en 2019 avant que les semi-conducteurs ne deviennent si difficiles à obtenir pour les constructeurs automobiles.

Cette situation a été causée par la pandémie puisque les fournisseurs ont réduit leur production et se sont tournés vers l’industrie technologique qui a vu une augmentation de la demande car les consommateurs du monde entier sont restés bloqués chez eux et ont acheté de grandes quantités d’appareils électroniques comme les téléphones et les ordinateurs.

Maintenant qu’une récession est en bonne voie, la demande de ces appareils a diminué et les fournisseurs ont eu le temps d’augmenter leur taux de production, ce qui signifie que davantage de puces électroniques et de semi-conducteurs sont désormais disponibles pour les constructeurs.

Cette plus grande disponibilité a incité de nombreuses entreprises à commencer à utiliser les réserves de composants qu’elles ont stockées au cours des deux dernières années.

Toyota n’est pas la seule entreprise à penser que 2023 sera une meilleure année en termes de production pour l’industrie automobile puisque Volkswagen prévoit également de vendre plus de véhicules cette année que n’importe laquelle depuis 2019.

Le constructeur allemand pense que la Chine jouera un rôle important dans son retour à la normale car il s’attend à ce que le marché automobile du pays connaisse une croissance de 4 ou 5 % en 2023, pour atteindre 23 millions de ventes, dont beaucoup de véhicules électriques.

Le retour à une production normale signifie que les prix des véhicules neufs devraient baisser et que les acheteurs n’auront pas à attendre des mois avant de pouvoir en prendre livraison.

Source: Yahoo! Finance