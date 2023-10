Toyota dévoile la Crown Sport hybride au Japon

La Toyota Crown a une histoire qui remonte à 1955. Il s’agit de la plus ancienne berline de Toyota qui, au fil des décennies, a subi de multiples transformations. Historiquement vénérée sur le marché asiatique, en particulier au Japon, la Crown a toujours été synonyme de luxe, de fiabilité et de prouesses technologiques.

Heureusement pour nous, Toyota a décidé d’introduire la Crown sur le marché nord-américain en 2023 comme digne remplaçante de l’Avalon (et de la Cressida, de la Corona et, à l’origine, de la Crown). Un essai complet de la Toyota Crown 2023 sera publié dans un futur proche. L’un des aspects mentionnés dans la vidéo (en anglais) était qu’une ligne de toit élargie augmenterait certainement l’attrait de la Crown, du moins dans l’esprit du journaliste automobile que je suis. Et voilà, c’est chose faite. Mais ce n’est qu’un début.

Un style moderne pour un design intemporel

La Crown Sport affiche un design distinctif, mêlant une esthétique accrocheuse qui ne plaira peut-être pas à tout le monde au premier abord. Les aspects les plus remarquables sont les ailes arrière qui s’étirent de façon spectaculaire, ce qui renforce l’aspect dynamique du véhicule. Bien que cela ne soit pas précisé dans le communiqué de presse, la ligne de toit semble être allongée, ce qui transforme la Crown Sport en « shooting break ». La face avant inspirée du requin-marteau, associée aux feux diurnes à lentilles étroites sur fond noir, dégage une impression d’audace. En outre, les pneus de 21 pouces et les jantes en aluminium ne promettent pas seulement des performances exceptionnelles, mais accentuent également l’attrait général de la Crown Sport.

Un intérieur luxueux

L’intérieur de la Crown Sport n’est rien de moins qu’un chef-d’œuvre. L’architecture en îlot positionne les compteurs de manière optimale, ce qui facilite la conduite. L’intérieur respire le luxe avec sa sellerie cossue, son éclairage d’ambiance et son système d’infodivertissement de pointe. La voiture est équipée de la navigation connectée et d’un superbe écran de 12,3 pouces.

La palette de couleurs de l’intérieur est polyvalente et propose des schémas tels que le brun sable et le noir, qui résonnent avec les styles de vie contemporains.

Dynamique de conduite avancée

La Crown Sport promet une expérience de conduite qui plaira, et ce basé sur la berline Crown récemment testée qui s’est révélée extrêmement plaisante. La Crown Sport obtiendra les mêmes résultats grâce à son système de suspension spécialisé, qui garantit une adhérence impeccable à la route. La direction arrière dynamique (DRS) améliore l’agilité à basse vitesse tout en assurant la stabilité lors des manœuvres à grande vitesse.

Groupes motopropulseurs : La performance au service de l’efficacité

À l’instar de la berline Crown, la nouvelle Crown Sport dispose de deux groupes motopropulseurs pour répondre aux diverses préférences de conduite. La Sport est équipée d’un système hybride parallèle de 2,5 litres, similaire à celui de la berline. Ce système garantit une efficacité et des performances accrues, en offrant une meilleure réactivité à différentes vitesses. Il en résulte une économie de carburant optimale et une conduite plus silencieuse.

En outre, la Sport dispose d’un système hybride rechargeable de 2,5 litres doté d’un puissant moteur d’entraînement. Associé à une nouvelle batterie lithium-ion de grande capacité, il permet une conduite prolongée en mode EV, garantissant des trajets quotidiens ininterrompus sans sacrifier l’espace intérieur. En Amérique du Nord, l’autre groupe motopropulseur électrifié est l’Hybrid Max, basé sur le moteur turbocompressé de 2,4 litres avec un moteur électrique. Ce dernier, si la Sport franchit nos frontières, sera indispensable.

La sécurité avant tout

La sécurité reste primordiale pour la Crown Sport. Elle est équipée de la dernière version du Toyota Safety Sense, qui comprend des fonctions telles que Proactive Driving Assist (PDA), Toyota Teammate Advanced Drive et Advanced Park. Des technologies comme le moniteur d’angle mort (BSM) et le moniteur de vision panoramique (PVM) augmentent encore le quotient de sécurité.

Services d’abonnement KINTO

Unique au Japon, KINTO propose un service d’abonnement complet pour la Crown Sport. Il comprend l’assurance, les taxes et l’entretien pour un prix mensuel compétitif. Les clients potentiels peuvent explorer les offres de KINTO en ligne et chez les concessionnaires. Les détails peuvent être consultés sur le site web de KINTO.

Détails sur les ventes et la production

Toyota prévoit un volume de vente mensuel de 700 unités pour la Crown Sport au Japon. La production devrait avoir lieu à l’usine Tsutsumi.

Le modèle à venir devrait être lancé en novembre au Japon avec le groupe motopropulseur hybride. Toyota introduira la version hybride rechargeable (VEHR) de la berline en novembre, suivie de la Sport VEHR en décembre. Enfin, le modèle Crown Estate sera lancé d’ici la fin de l’année fiscale 2024. Dois-je mentionner que Toyota doit la vendre sur notre territoire ?